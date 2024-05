AnhTiền đạo Marcus Rashford lời qua tiếng lại, thậm chí có ý định lao ra đường biên, khi bị một số CĐV chế nhạo trước trận Man Utd thắng Newcastle 3-2 tại Ngoại hạng Anh hôm qua.

Trong lúc khởi động trước trận đấu trên sân Old Trafford ngày 15/5, Rashford nghe thấy những tiếng la ó, chê bai từ một số khán giả ngồi cạnh đường biên. Tiền đạo người Anh khó chịu, tiến lại gần rồi trao đổi qua lại với một CĐV.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại. Một lúc sau, Rashford tỏ vẻ giận dữ và định lao ra đường biên. Lúc này, tiền vệ Christian Eriksen và Antony đã can thiệp, kéo tiền đạo 26 tuổi ra hướng khác. Rashford cũng bỏ qua và đi chậm về khu vực giữa sân.

Khi các cầu thủ Man Utd hoàn thành màn khởi động và trở lại phòng thay đồ, một CĐV ngồi gần nhóm phóng viên chụp ảnh hét lớn "Hãy để Rashford yên", còn người khác hô "Đừng nghe hắn ta, Rashford".

Rashford nổi nóng khi bị CĐV Man Utd la ó

Rashford chấn thương từ trận bán kết Cup FA gặp Coventry hôm 21/4, nghỉ bốn trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và dự bị trận đá bù vòng 34 gặp Newcastle - trận cuối cùng của Man Utd trên sân Old Trafford mùa này. Rashford vào thay Kobbie Mainoo phút 83, nhưng không để lại nhiều ấn tượng.

Hôm qua là trận thứ 400 của tiền đạo người Anh trên mọi đấu trường trong màu áo Man Utd, ghi 131 bàn và 64 kiến tạo. Đây là cầu thủ Man Utd 28 chạm mốc này, và là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo thứ chín có 400 trận cho đội một. Những người có thành tích này trước đó là Sammy McIlroy (419), Mark Hughes (467), George Best (470), Arthur Albiston (485), Gary Neville (602), Bill Foulkes (688), Bobby Charlton (758) và Ryan Giggs (963).

Rashford đạt đỉnh cao mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Nhờ đó, anh từng nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Rashford cũng là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Tiền đạo 26 tuổi còn ba lần giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 9, tháng 1 và tháng 2.

Nhưng mùa này, Rashford sa sút khi chỉ có tám bàn trên mọi đấu trường, gồm bảy bàn tại Ngoại hạng Anh và một ở Cup FA. Tiền đạo sinh năm 1997 thường xuyên chấn thương và bị người hâm mộ chỉ trích vì dự một bữa tiệc rượu kéo dài 12 tiếng ở Belfast (Bắc Ireland) hồi tháng 1/2024.

Rashford khó chịu khi nghe chỉ trích từ một CĐV trong lúc khởi động trước trận Man Utd - Newcastle ngày 15/5. Ảnh chụp màn hình.

Theo tờ The Telegraph, Jim Ratcliffe và tân Giám đốc điều hành Omar Berrada sẵn sàng bán toàn bộ đội hình hiện tại nếu nhận được đề nghị hợp lý, trong bối cảnh CLB nhiều khả năng vắng mặt tại Cup châu Âu mùa tới. Trong đó, Man Utd ưu tiên chia tay Rashford bởi toàn bộ số tiền từ việc bán cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB được xem là "lợi nhuận thuần túy" và sẽ hướng tới việc tuân thủ các Quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. PSG - đội có thể tìm tiền đạo trái thay Kylian Mbappe - là một trong số ít các CLB có thể đáp ứng mức phí 90 triệu USD mà Man Utd mong muốn cho Rashford.

Rashford vừa gia hạn với Man Utd đến năm 2028 và hưởng lương tuần 390.000 USD. Đây là mức đãi ngộ hàng đầu với một cầu thủ Anh, chỉ sau Raheem Sterling với thu nhập 450.000 USD mỗi tuần tại Chelsea.

Hồng Duy