Rashford muốn ngăn Man City giành cú ăn ba

AnhTiền đạo Marcus Rashford xem việc ngăn Man City tái hiện cú ăn ba của Man Utd là điều quan trọng nhất trước chung kết Cup FA cuối tuần này.

1998-1999 được xem là mùa giải lịch sử của bóng đá Anh, khi chứng kiến Man Utd giành cùng lúc ba danh hiệu lớn là Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA. Sau gần 25 năm, Man City đang thực sự đứng trước cơ hội tái hiện kỳ tích của đối thủ cùng thành phố Manchester. Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ ba liên tiếp, họ sẽ gặp Man Utd ở chung kết Cup FA trên sân Wembley ngày 3/6 và Inter tại chung kết Champions League tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/6.

Tuy nhiên, Rashford không muốn Man Utd mất thế độc tôn. Tại lễ trao giải cuối mùa của đội chủ sân Old Trafford ngày 30/5, khi được hỏi về động lực trước chung kết Cup FA, anh nói: "Đảm bảo Man Utd vẫn là CLB Anh duy nhất giành được cú ăn ba, đó là điều quan trọng nhất".

Rashford nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do đồng đội bình chọn (bên trái) và giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (bên phải) tại lễ trao giải của Man Utd ngày 30/5. Ảnh: manutd.com

Trong lễ trao giải này, Rashford thâu tóm hai giải quan trọng nhất - Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp lớn của anh cho CLB, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 55 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA. Trong đó, tiền đạo người Anh ghi bàn quyết định giúp Man Utd hạ Man City 2-1 tại Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford hồi tháng 1/2023.

Rashford là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Tiền đạo 25 tuổi còn ba lần giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 9, tháng 1 và tháng 2.

Nhưng Rashford tự hào nhất khi là cầu thủ trưởng thành từ học viện đầu tiên đoạt giải Sir Matt Busby Player of the Year kể từ Ryan Giggs năm 1998. Tiền đạo người Anh gửi lời cám ơn tới ban huấn luyện, đồng đội, nhân viên, người hâm mộ Man Utd và muốn cải thiện thành tích ở mùa tới.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag ca ngợi Man Utd thể hiện sự bản lĩnh, kiên cường, cá tính để trải qua mùa giải thành công, và nhấn mạnh niềm tin là yếu tố quan trọng để xây dựng tập thể chiến thắng. "Có nhiều điều quan trọng, nhưng niềm tin rằng bạn có thể chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Khi bạn thể hiện sự tự tin trên sân và tin tưởng vào kế hoạch và đồng đội, thì bạn sẽ chiến thắng", HLV người Hà Lan giải thích.

Cũng tại buổi lễ, Man Utd còn trao một số giải thưởng, trong đó bàn thắng đẹp nhất mùa thuộc về Antony với pha cứa lòng ấn định chiến thắng 2-1 trước Barca ở lượt về play-off Europa League trên sân Old Trafford ngày 23/2.

Hồng Duy