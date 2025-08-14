Rashford: 'Man Utd đang ở vùng vô định'

Tiền đạo Marcus Rashford cho rằng Man Utd mất phương hướng vì thay đổi chiến lược liên tục, thiếu phong cách chơi thống nhất, và kêu gọi CLB lập kế hoạch rồi kiên định thực hiện.

"Bất kỳ CLB thành công nào trong thời gian dài cũng có những nguyên tắc cố định, buộc HLV hay cầu thủ mới phải tuân thủ hoặc bổ sung vào", Rashford nói trên podcast The Rest is Football cùng Gary Lineker và Micah Richards. "Nhưng Man Utd lại khác, đôi khi chỉ phản ứng theo tình huống, tuyển mộ cầu thủ để phù hợp một hệ thống tạm thời. Đó là cách làm mang tính đối phó".

Theo tiền đạo 27 tuổi, việc liên tục thay đổi định hướng khiến Man Utd khó có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. "Bạn có thể giành vài chiếc Cup nhờ HLV giỏi và những cầu thủ biết định đoạt trận đấu, nhưng đó không phải thành quả của kế hoạch dài hạn", anh bày tỏ.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Bodo/Glimt 3-2 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 28/11/2024. Ảnh: AP

Man Utd từng là thế lực hùng mạnh dưới thời Alex Ferguson, giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League, trong 27 năm. Nhưng từ khi chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu năm 2013, "Quỷ đỏ" chưa bao giờ tìm lại được vị thế như xưa, dù được dẫn dắt bởi David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và hiện tại là Ruben Amorim.

Mỗi lần thay HLV hoặc gặp khó khăn, CLB đều nói rằng họ đang trong quá trình "chuyển giao". Nhưng Rashford cho rằng cụm từ này là chưa chính xác. "Muốn nói đang chuyển giao thì phải bắt đầu quá trình đó", anh nói. "Mà quá trình ấy ở Man Utd thậm chí chưa khởi động. Để bắt đầu, bạn phải có kế hoạch và kiên định theo đuổi, dù khó khăn và áp lực từ người hâm mộ là rất lớn.

Theo tuyển thủ Anh, sự thay đổi quá nhiều HLV, ý tưởng và chiến lược đã khiến Man Utd rơi vào tình trạng "vùng vô định" suốt nhiều năm. "Nếu cứ xoay vòng thế này, bạn sẽ chẳng đi đến đâu", Rashford nhấn mạnh.

HLV Jose Mourinho và Rashford khi còn cùng phụng sự Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Trong cuộc trò chuyện này, Rashford chia sẻ những HLV ảnh hưởng nhiều nhất tới sự nghiệp, gồm Van Gaal, Mourinho và Solskjaer, nhưng không nhắc đến Amorim hay Ten Hag.

Khi nói về Mourinho, Rashford nhấn mạnh tinh thần "chỉ cần thắng" mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mang đến Old Trafford. "Trước Mourinho, tôi chưa từng làm việc với HLV nào đặt chiến thắng lên hàng đầu như vậy", anh kể. "Van Gaal cũng muốn thắng, nhưng ông ấy muốn gắn nó với việc chơi thứ bóng đá đẹp. Mourinho thì không. Nếu được, Mourinho vẫn muốn cả hai. Nhưng cuối cùng, thắng là thắng, và lập tức hướng tới trận tiếp theo".

Tiền đạo 27 tuổi thừa nhận triết lý này khiến anh bối rối trong giai đoạn đầu, bởi từ khi trưởng thành ở Man Utd, anh luôn được dạy phải thắng theo phong cách nhất định. "Ban đầu tôi hay tức giận, vì dù thắng nhưng đội không chơi tốt. Nhưng với Jose, khi thắng thì ông không nhắc đến những thiếu sót của trận đấu. Chỉ khi thua, ông mới chỉ ra. Sau khoảng sáu tháng, tôi học được cách tôn trọng điều đó và hưởng lợi từ ông ấy như một HLV", cầu thủ vừa chuyển đến Barca nhớ lại.

Rashford mừng bàn ấn định thắng lợi 3-1 trước Everton trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Anh tại vòng ba Cup FA tối 6/1/2023. Ảnh: Man Utd

Rashford đi lên từ học viện, trước khi ra mắt đội một Man Utd năm 2015. Tiền đạo 27 tuổi ghi 138 bàn trong 426 trận cho "Quỷ đỏ". Trong đó, đỉnh cao là mùa 2022-2023 dưới thời HLV Erik Ten Hag, với 30 bàn trong 56 trận. Tuy nhiên, anh dần mất vị trí và phải rời Man Utd hồi tháng 12/2024 do mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Trong một thập kỷ thi đấu tại Man Utd, Rashford nhiều lần bị chỉ trích bởi cả phong độ cũng như cuộc sống cá nhân. Tiền đạo này cho rằng một số cựu cầu thủ đang làm công tác bình luận đã quá khắt khe và khẳng định sẽ không làm như vậy khi giải nghệ.

"Tôi dễ thông cảm hơn với ý kiến của người hâm mộ, vì họ không thể biết hết mọi chuyện. Nhưng khi là các cựu cầu thủ, những người hiểu rõ bóng đá, thì tôi cảm thấy khó hiểu", Rashford thắc mắc. "Khi giải nghệ, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không muốn dìm cầu thủ xuống, nếu có thì tôi muốn nâng họ lên, vì như vậy họ sẽ chơi tốt hơn trên sân. Cuối cùng thì, tất cả chúng ta đều muốn xem những màn trình diễn hấp dẫn".

Nửa cuối mùa vừa qua, Rashford thi đấu cho Aston Villa theo hợp đồng mượn. Qua 17 trận, cầu thủ chạy cánh 27 tuổi để lại ấn tượng tốt, ghi bốn bàn và kiến tạo năm lần, nhưng không được mua đứt.

"Nhìn lại, thời điểm tôi đến Villa là hoàn hảo để làm điều đó. Sự đón nhận từ mọi người ở CLB và các CĐV chính là điều tôi cần lúc ấy", Rashford tri ân đội bóng vùng Birmingham. "6 tháng sau, tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Mọi việc tôi làm ở Villa, trừ chấn thương cuối mùa, đều diễn ra đúng như dự định. CLB đang đi lên, không khí trong phòng thay đồ cũng rất tích cực".

Rashford ra mắt Barca ngày 23/7. Ảnh: FC Barcelona

Việc tìm lại phong độ tại Aston Villa giúp Rashford được tân HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh hồi tháng 3. Nhưng tiền đạo này lỡ đợt tập trung tháng 6 vì chấn thương.

"Tôi cố gắng không đặt quá nhiều áp lực lên việc được gọi lên tuyển. Rõ ràng đó là điều tôi muốn, nhưng để đạt được, bạn phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày và thể hiện nó trên sân", Rashford cho biết. "Lứa cầu thủ hiện tại của tuyển Anh rất tài năng. Sẽ thật thất vọng nếu chúng tôi không làm được điều gì đặc biệt, vì vài năm qua chúng tôi đã tiến rất xa. Bước tiếp theo là giành chức vô địch".

Rashford vừa chuyển đến Barca theo hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào khoảng 35 triệu USD. Tiền đạo người Anh sẽ khoác áo số 14, từng thuộc về huyền thoại Johan Cruyff và Thierry Henry. Rashford và Barca sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận gặp Mallorca ở vòng một La Liga ngày 16/8.

Hồng Duy (theo Sky Sports)