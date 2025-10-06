Rashford hay nhất trận dù Barca thua đậm

Tây Ban NhaTiền đạo Marcus Rashford nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận", khi Barca thua chủ nhà Sevilla 1-4 ở vòng 8 La Liga.

Phút bù thứ 9 hiệp hai, khi Sevilla đang dẫn 4-1, màn hình trận đấu hiển thị Rashford được chọn là "Cầu thủ hay nhất trận". Trong 9 phút trước đó, Sevilla ghi liên tiếp hai bàn để nới rộng cách biệt từ 2-1 lên 4-1. Điều đó khiến nhiều khán giả cho rằng tiền đạo 27 tuổi không xứng đáng với giải thưởng này.

Rashford bị đau lúc cuối trận Barca thua Sevilla 1-4 trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, thành phố Seville, xứ Andalusia, Tây Ban Nha, vòng 8 La Liga ngày 5/10/2025. Ảnh: chụp màn hình

Giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" mỗi trận đấu ở La Liga đều do người hâm mộ bình chọn trên trang chủ. Thời gian bình chọn từ khoảng phút 80 đến phút 90. Thời điểm người hâm mộ bắt đầu bình chọn, Barca mới bị dẫn 1-2, còn Rashford chơi hay nhất hàng công đội khách.

Rashford vô-lê chân trái ghi bàn cuối hiệp một, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Anh cũng chuyền xẻ nách để hậu vệ Alejandro Balde thoát xuống bên trái cấm địa, trước khi bị Adnan Januzaj kéo ngã dẫn tới phạt đền cho Barca. Tuy nhiên, tiền đạo Robert Lewandowski sút 11m ra ngoài ở phút 76.

Rashford còn có hai cơ hội tốt trong trận, ở phút 43 và 45. Nhưng cú sút của anh dù khá hiểm, vẫn bị thủ môn Odysseas Vlachodimos đẩy ra. Tiền đạo được cho mượn từ Man Utd cũng tạo ra ba cơ hội, nhưng đồng đội không thể ghi bàn. Theo thống kê Fotmob, anh được chấm 7,3 điểm, cao nhất bên phía Barca.

Số điểm của Rashford thấp hơn sáu cầu thủ Sevilla. Người được chấm điểm cao nhất là hậu vệ phải chủ nhà Jose Angel Carmona, với 8,5 điểm, nhờ ghi một bàn. Tiền đạo Alexis Sanchez mở tỷ số từ phạt đền cho Sevilla, cũng được 7,7 điểm. Chủ nhà cũng leo lên đứng thứ năm sau trận này, còn Barca rơi xuống thứ hai.

Barca gây thất vọng, phần nào vì vắng Lamine Yamal, Fermin Lopez và Raphinha. Lewandowski và Ferran Torres gây thất vọng trên hàng công, chỉ có Rashford tiếp tục ghi dấu ấn. Tiền đạo Anh đã ghi ba bàn, kiến tạo năm lần trong 10 trận cho nhà ĐKVĐ La Liga.

Ở cuối trận, Rashford có dấu hiệu chấn thương. Điều đó có thể ảnh hưởng tới việc anh hội quân cùng đội tuyển Anh trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Hoàng An