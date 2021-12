Rashford: 'Chúng tôi chơi theo phong cách chưa từng có ở Man Utd'

AnhTiền đạo Marcus Rashford thích thú với trải nghiệm chiến thuật mới và sự tiến bộ của Man Utd dưới thời tân HLV Ralf Rangnick.

*Newcastle - Man Utd: 3h thứ Ba 28/12, giờ Hà Nội.

"Từ trước khi đến đây, ông ấy đã dành nhiều thời gian để phân tích đội bóng và các cá nhân, nên nắm rõ điểm mạnh của chúng tôi", Rashford nói với Sky Sports. "Tất cả những gì ông ấy đang làm đều giúp chúng tôi tiến bộ. Trước đây, Man Utd luôn chịu nhiều bàn thua và rõ ràng đó là cội nguồn của mọi vấn đề. Hiện tại, chúng tôi phối hợp với nhau nhiều hơn. Cả đội hỗ trợ lẫn nhau, cùng tấn công và cùng phòng ngự. Điều đó rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi nhận ít nguy cơ hơn so với số cơ hội tạo ra ở những trận gần đây".

Rashford (phải) lạc quan với những thay đổi do Rangnick tạo ra ở Man Utd. Ảnh: MUFC

Rangnick được bổ nhiệm thay thế Ole Gunnar Solskjaer sau khi Man Utd sa sút ở Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Đức nổi tiếng với triết lý bóng đá gây áp lực, vốn đòi hỏi năng lượng, tốc độ và tính tập thể. Đây cũng là chiến thuật đang được các HLV đồng hương của ông như Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp và Thomas Tuchel áp dụng thành công tại CLB của họ.

Trong ba trận đầu tiên dưới thời Rangnick, Man Utd thắng Crystal Palace 1-0, Norwich 1-0 ở Ngoại hạng Anh và hòa Young Boys 1-1 tại Champions League. Do có nhiều ca nhiễm Covid-19, Man Utd đã hoãn hai trận gặp Brentford và Brighton. Tối nay, họ trở lại bằng chuyến làm khách trên sân Newcastle ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

"Nếu bạn cứ mãi ở trong vùng an toàn, bạn sẽ mắc những sai lầm. Đó là điều anh trai dạy dỗ khi tôi còn nhỏ", Rashford nói thêm. "Có lẽ, ở cấp độ học viện, mọi thứ đều quá dễ dàng. Bạn phải thúc đẩy bản thân và cơ bản là chiến đấu với chính mình, để đưa bản thân trở thành cầu thủ giỏi hơn. Bạn cần bước ra khỏi vùng an toàn để đạt được những điều lớn lao. Phong cách thi đấu của Man Utd lúc này khác hoàn toàn so với kiểu cách nào mà chúng tôi từng chơi trước đây. Nhưng chúng tôi thích thử thách này và đang hướng lên phía trước. Chúng tôi sẽ không giơ tay lên đầu và nói rằng chúng tôi nỗ lực lắm rồi. Mọi người đều đang hỗ trợ nhau và rất tập trung".

Đồng quan điểm với Rashford, thủ môn David De Gea chia sẻ: "Toàn đội đang dồn năng lượng và tốc độ trên sân tập. Mỗi buổi tập đều rất căng và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi phải thể hiện điều đó trong các trận đấu lớn".

Man Utd đang đứng thứ bảy với 27 điểm sau 16 trận. Họ kém đội thứ tư Arsenal tám điểm, nhưng chơi ít hơn hai trận. Ở phía trên, Man City dẫn đầu với 47 điểm sau 19 trận, còn Liverpool và Chelsea cùng được 41 điểm.

Thanh Quý (theo Sun)