Tây Ban NhaTiền đạo Marcus Rashford ghi bàn ở phút 90, giúp Barca thắng nhọc CLB hạng Ba Guadalajara 2-0 ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua.

Trận đấu tại sân Pedro Escartin hôm 16/12 bắt đầu muộn 30 phút do ùn tắc tại các cổng vào sân và một số sự cố ở khán đài phụ.

Do chỉ gặp CLB đang thi đấu tại giải hạng Ba, HLV Hansi Flick xoay vòng, để các trụ cột như Robert Lewandowski, Pedri hay Raphinha nghỉ ngơi. Nhưng Barca vẫn được đánh giá cao hơn với những Frenkie De Jong, Lamine Yamal hay Marcus Rashford.

Các cầu thủ Barca mừng bàn mở tỷ số của Andreas Christensen trong trận thắng Guadalajara 2-0 ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua ngày 16/12. Ảnh: FC Barcelona

Barca tạo thế trận vượt trội khi kiểm soát bóng 83%, dứt điểm 22 lần với 11 cú trúng đích - so với 10 và 4 của Guadalajara. Nhưng đội khách phung phí và phải nhờ may mắn để tìm bàn mở tỷ số. Phút 76, De Jong treo bóng để Andreas Christensen đánh đầu chạm người một cầu thủ Guadalajara đổi hướng vào lưới.

Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Lamine Yamal chọc khe để Rashford xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Anh làm động tác giả, vượt qua thủ thành Guadalajara rồi sút chân trái vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Rashford chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường, và trở thành cầu thủ Barca duy nhất ghi bàn ở ba giải đấu mà CLB tham dự mùa này. Trước đó, tiền đạo 28 tuổi ghi hai bàn ở La Liga và bốn bàn tại Champions League. Anh cũng góp dấu giày vào bàn (ghi bàn hoặc kiến tạo) ở 11 qua 24 trận trên mọi đấu trường.

Marcus Rashford bắt tay thủ môn Guadalajara sau trận. Ảnh: AFP

Sau trận, HLV Hansi Flick bày tỏ sự hài lòng, nhấn mạnh rằng thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ mới là yếu tố then chốt. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh việc gặp các đội hạng dưới ở Cup Nhà Vua luôn khó khăn, vì đối thủ luôn thể hiện sự khát khao và quyết tâm.

"Những trận đấu kiểu này không dễ để ghi bàn, nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu trên sân. Quan trọng nhất là tinh thần và thái độ mà các cầu thủ duy trì suốt trận đấu. Đó chính là chìa khóa giúp chúng tôi giành chiến thắng", Flick nói.

Ngày 21/12, Barca hành quân tới sân của Villarreal ở vòng 17 La Liga trước khi bước vào kỳ nghỉ đông kéo dài hai tuần.

Hồng Duy