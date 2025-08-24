Rapper Trung Quốc dừng biểu diễn, giúp fan nữ bắt kẻ quấy rối tình dục

Thấy cô gái cầu cứu, rapper 21 tuổi Apmozart tạm dừng buổi diễn để hỏi chuyện rồi lập tức yêu cầu đóng cửa hội trường, bắt kẻ quấy rối.

SCMP đưa tin ngày 23/8, trong buổi biểu diễn tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào tối 9/8, rapper Apmozart chú ý thấy một khán giả nữ đang xin giúp đỡ dưới khán đài. Do tiếng nhạc quá ồn, nam rapper ban đầu không nghe thấy nên đã đưa micro cho cô.

Cô gái tiết lộ bị một người đàn ông lạ mặt đứng phía sau quấy rối tình dục, mô tả kẻ biến thái mặc quần áo màu xám, hơi thừa cân, tóc bết và có chiều cao tương tự cô.

Rapper 21 tuổi lập tức tuyên bố "bắt kẻ quấy rối", yêu cầu nhân viên đóng cửa hội trường và kiểm tra camera giám sát. Khán giả reo hò vang dội trước hành động của Apmozart.

Khuyên nạn nhân tiếp tục thưởng thức trình diễn, Apmozart đảm bảo với cô rằng thủ phạm sẽ bị bắt giữ.

Rapper Apmozart trong buổi trình diễn tối 9/8 tại Hàng Châu. Ảnh: CC

Ngày 10/8, cảnh sát Hàng Châu thông báo đã tạm giữ hình sự một người đàn ông 25 tuổi, họ La, tại nhà riêng vào tối cùng ngày xảy ra vụ việc. Anh ta sẽ bị tạm giữ tối đa 15 ngày theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Cơ quan công an cũng yêu cầu ban tổ chức buổi diễn tăng cường tuần tra và quản lý an ninh.

Trong buổi phát trực tiếp sau đó, Apmozart tiết lộ dù họ đã phong tỏa hội trường và lập tức liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, kẻ quấy rối đã trốn thoát vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát lần ra hắn nhờ dữ liệu video giám sát và nhiều đoạn video do khán giả cung cấp.

Apmozart khen ngợi nạn nhân: "Cô ấy rất dũng cảm. Ban tổ chức chương trình và cảnh sát cũng đã làm rất tốt".

Thông qua tài khoản cá nhân có 35.000 người theo dõi, rapper khuyến khích phụ nữ dũng cảm bảo vệ quyền của mình và không im lặng chịu đựng, đồng thời kêu gọi họ lưu giữ bằng chứng.

Phản ứng nhanh chóng, bình tĩnh trước sự việc cũng giúp Apmozart nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng.

Hàng Châu nổi tiếng với việc xử lý các vụ tấn công tình dục bằng những biện pháp nghiêm khắc. Năm 2023, thành phố đã công bố tên những kẻ quấy rối tình dục trên tàu điện ngầm và hình phạt mà họ phải chịu trên cổng thông tin chính quyền, nhận được sự ủng hộ rộng rãi và kêu gọi các hành động tương tự trên toàn quốc.

Tuệ Anh