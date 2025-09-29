Thứ hai, 29/9/2025
Rapper Tiến Đạt: 'Tôi biết ơn vợ'

Rapper Tiến Đạt cảm ơn bạn đời khi truyền động lực, hỗ trợ tinh thần, tài chính để anh trở lại sân khấu, trong chương trình tối 28/9.

Chương trình diễn ra ở TP HCM, kỷ niệm 30 năm hoạt động của rapper, kết hợp giao lưu cùng fan. Tiến Đạt nói lời cảm ơn vợ - Thụy Vy - đã ủng hộ anh theo đuổi âm nhạc. Anh kết hôn năm 2018, hiện có hai con.

Vợ rapper vốn là một người làm trong lĩnh vực truyền thông nên thành thạo về công việc quản lý hình ảnh, tổ chức chương trình. Cô lo liệu mọi việc gồm nhận show, sắp xếp lịch trình, trang phục, sản xuất MV lẫn mini concert cho chồng. "Tôi không phải làm bất cứ một việc gì ngoài luyện thanh, tập nhảy, biểu diễn thật tốt", anh nói.

Ca sĩ Phương Thanh (phải) đến dự chương trình, ủng hộ Tiến Đạt. Chị cho biết: "Tiến Đạt quá may mắn. Nếu không nhờ người vợ giỏi giang, có lẽ bây giờ em ấy khó có thể tự tin trở lại trên sân khấu", cô nói.

Tiến Đạt hát "Bỏ bàn tay đó ra"
 
 

Tiết mục Bỏ bàn tay đó ra. Video: Hoàng Dung.

Rapper 44 tuổi, là vũ công breakdance nổi tiếng trong làng hip hop Sài Gòn, và là ca sĩ của giới âm nhạc underground, nghệ danh Mr.Dee. Những sáng tác của anh có giai điệu vui nhộn, được nhiều khán giả yêu mến như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo. Anh đã phát hành các album D, Romeo, Hip Hop, Mr.Dee Collection, Giao thông.

Tiến Đạt hát "Vui cùng Mr.Dee"
 
 

Theo yêu cầu từ fan, rapper thể hiện bản hit một thời Vui cùng Mr.Dee. Khán giả reo hò, hát theo giai điệu quen thuộc. Video: Hoàng Dung

Trong hơn ba giờ, nghệ sĩ trình diễn những bài hát mới. Anh mở đầu show bằng hai bài hát mới ra mắt Bỏ bàn tay đó ra, Chia tay rồi mới biết (Phạm Việt Hoàng). Khán giả reo hò, gọi biệt danh thân mật của anh "Bố Đạt". Rapper cho biết tưởng chừng sự nghiệp phải dừng lại do bị mất cảm xúc, nhưng nhờ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, anh tiếp tục công việc nhờ sự khích lệ của gia đình, bạn bè.

Tiến Đạt mời fan lên sân khấu tham gia thử thách nhảy. Anh hướng dẫn họ các động tác trong bài Đi đu đưa đi.

Các khách mời (từ trái sang): bố con đạo điễn Kiên Ứng, AJP, Hà Lê có màn kết hợp với rapper.

Tiến Đạt cùng khách mời hát "12h03"
 
 

Tiết mục 12h03. Video: Hoàng Dung

Hà Lê hát "Người Việt"
 
 

Hà Lê biểu diễn bài Người Việt, khiến khán giả đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc. Video: Hoàng Dung

Đăng Khôi kêu gọi mọi người cùng hòa giọng trong bản Cô bé mùa đông (Phạm Toàn Thắng).

Cường Seven xuống phía hàng ghế khán giả vừa hát vừa giao lưu trong tiết mục Đừng dừng lại.

Hàng trăm người giơ lightstick hình bàn tay cổ vũ các nghệ sĩ.

Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp

