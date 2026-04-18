Rapper Tiến Đạt nỗ lực làm mới

Không muốn đóng khung ở rap/hip hop, rapper Tiến Đạt cho biết nỗ lực hát nhiều thể loại như ballad, R&B.

Đinh Tiến Đạt phát hành bản nhạc do anh sáng tác Mùi (t)huong hôm 14/4 với thể loại R&B. Cách chơi chữ trong tiêu đề tạo điểm nhấn với từ "hương" được mở rộng thành "thương". Lời ca mang tính tự sự, nói về cảm giác lưu luyến của một người khi chưa muốn rời đi.

Sau EP Tôi 30 phát hành năm ngoái, rapper duy trì việc học hát, sáng tác đều đặn, thử nghiệm nhiều thể loại ballad, R&B, lofi. Ban đầu anh sợ khán giả không chấp nhận vì vốn quen thuộc với một Mr.D (nghệ danh) trước đây. Sau nhiều lần trao đổi với người thân, đồng nghiệp, được sự động viên của họ, Tiến Đạt trút được gánh nặng. "Tôi chưa nhận được những phản hồi nào tiêu cực, khiến tôi bớt áp lực từ khi làm mới phong cách", ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Phương Thanh, Tuấn Hưng nhận xét Tiến Đạt có chất giọng tốt, dù thể hiện thể loại nào vẫn giữ được chất riêng. Là cộng sự cùng rapper trong hai năm qua, nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng cho biết thấy được sự cố gắng, kiên trì của anh khi trở lại ca hát.

Rapper thể hiện Mùi (t)huong với lối hát nhẹ nhàng, truyền cảm. Trên YouTube, nickname ShiGuu Jeong viết: "Tôi thích cách ca sĩ không ngừng làm mới bản thân. Mong chờ những sản phẩm tiếp theo của Mr.D".

Theo Tiến Đạt, anh không chú trọng việc cạnh tranh với thế hệ ca sĩ, rapper gen Z mà cố gắng khiến bản thân không bị một màu. Trước đây, anh chỉ biết hát làm sao cho đúng nốt. Sau một năm luyện thanh nhạc, ca sĩ biết cách đặt cảm xúc trong từng câu chữ.

Khi tham chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Tiến Đạt trau dồi giọng hát, luyện nhảy. Anh nói trước đó chưa từng nghĩ sẽ trở lại với âm nhạc sau 10 năm chỉ tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu cuộc thi, có cơ hội thể hiện nhiều thể loại cùng đồng nghiệp, anh dần nắm bắt được xu hướng của thị trường.

Đinh Tiến Đạt trong hậu trường quay MV "Mùi (t)huong". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tiến Đạt, 45 tuổi, bén duyên với nghệ thuật khi là thành viên của nhóm nhảy Hoàng Thông, chuyên về thể loại break dance. Sau đó, anh chuyển hướng sang rap và nhanh chóng gặt hái thành công trong giới underground. Rapper nổi tiếng ở thập niên 2000 với nghệ danh Mr.Dee. Những sáng tác của anh có giai điệu vui nhộn, được nhiều khán giả yêu mến như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo. Anh từng ra các album D, Romeo, Hip Hop, Mr.Dee Collection, Giao thông.

Hoàng Dung