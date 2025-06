Rapper Ricky Star: 'Tôi bớt bướng'

Ricky Star - nổi bật ở Rap Việt - nói từng khiến bố mẹ phiền lòng vì bỏ học theo rap nhưng hiện lấy lại niềm tin với gia đình.

Anh phát hành album đầu tay Đôi chân đi sau 5 năm tham gia Rap Việt mùa đầu tiên. "Tôi muốn cho mọi người thấy một Ricky Star có chiều sâu, không còn bồng bột, trẻ con", rapper nói.

Ricky Star nói về thời gian ở ẩn và suy nghĩ làm nghề hiện tại Ricky Star nói về sự thay đổi của bản thân tại cuộc trò chuyện ra mắt dự án, ngày 9/6 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Ricky Star nói biết ơn gia đình vì là chỗ dựa tinh thần, cổ vũ anh làm nghề. Thời gian đầu đến với âm nhạc, anh từng không được bố mẹ ủng hộ. Khi từ Cần Thơ lên TP HCM, rapper giấu bố mẹ chuyện bỏ học theo đuổi sở thích riêng, dẫn đến mâu thuẫn. Anh cho biết từng bỏ nhà ra đi, ít nói chuyện với họ trong một khoảng thời gian.

Đến năm 2020, anh tham gia Rap Việt, "gây bão" với nhiều tiết mục, được giới chuyên môn và khán giả công nhận, Ricky mới dần hàn gắn khoảng cách với gia đình. "Cảm ơn bố mẹ đã kiên nhẫn, chấp nhận tính ương bướng và chờ đợi con đến ngày hôm nay", anh nói.

Bố mẹ rapper đều là giáo viên ở quê. Trong ngày con trai giới thiệu dự án, họ bắt xe từ quê lên TP HCM để chung vui. Chứng kiến sự trưởng thành của con, họ xúc động. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - mẹ Ricky Star - nói muốn con học hành đến nơi đến chốn, tìm kiếm công việc ổn định hơn là bước vào showbiz. Tuy nhiên, khi thấy quyết tâm, nỗ lực của con, gia đình dần ủng hộ.

Bố rapper - thầy giáo Trần Anh Tuấn, 64 tuổi, nguyên giáo viên THCS Lê Lợi, quận Ô Môn, Cần Thơ - nói: "Tôi chỉ mong con giữ vững niềm tin, làm nghề nghiêm túc, không phụ lòng mọi người".

Ricky Star bên bố mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ricky Star chọn hình ảnh đôi chân để đặt tên cho album vì cảm nhận sự gần gũi. Từ khi theo đuổi công việc đến nay, anh nói có lúc tự tin nhưng cũng không ít lần chông chênh. Nổi tiếng sau Rap Việt, Ricky Star chạy show kiếm tiền, tự nhận từng viết nhạc hời hợt, chạy theo thị trường. Rồi anh nhận ra không còn là chính mình trong âm nhạc, đánh mất phong cách rap tạo bản sắc riêng như thuở đầu. "Gần hai năm qua, tôi dừng lại, tự hỏi bản thân là ai, cần gì và tìm hướng đi mới", anh nói.

Đến nay, Ricky Star nói vui khi đã tìm lại cảm xúc, đồng thời có góc nhìn cởi mở về nghề. Rapper nói: "Tôi tin đôi chân của mình sẽ không lạc lối nữa mà sẽ đi đến đích - nơi âm nhạc có sáng tạo, gần gũi khán giả".

Ricky Star thể hiện "Đôi chân đi" cùng Sol7 trong album đầu tay Ricky Star thể hiện "Đôi chân đi" cùng Sol7 trong album đầu tay. Video: Nhân vật cung cấp

Album gồm 17 bài do Ricky tự sáng tác, được anh ví như cuốn nhật ký cá nhân. Anh chọn các chủ đề như tình yêu quê hương, gia đình hay cảm xúc trong mối quan hệ lứa đôi. Rapper mời nhiều đồng nghiệp như Sol7, Blacka, Lăng LD, J Jade, Robber, Minh Lai, Beon hòa giọng. Ngoài ra, anh kết hợp các producer tên tuổi như Only C, Tonny Choc, Kriss Ngô, Dreamble, Sony Tran.

Rapper Karik - huấn luyện viên của Ricky Star tại Rap Việt - nói mừng khi học trò trưởng thành về nhiều mặt. Các bạn bè của anh như Pháo, tlinh nhận xét album có nhiều bản phối bắt tai, cách rap dễ nghe.

Ricky Star tên thật Trần Tiến, 31 tuổi, bắt đầu với âm nhạc vào năm 2016. Anh từng lập nhóm Original Tây Đô (OTĐ) cùng Pjpo, trình diễn các bản nhạc phản ánh nét văn hóa vùng Tây Nam Bộ. Năm 2020, anh gây chú ý khi thi Rap Việt, là thí sinh duy nhất nhận năm chiếc nón vàng từ các huấn luyện viên, vào đến chung kết. Rapper có các bản hit như Bắc kim thang, Con nhà người ta, Sơn Tinh - Thủy Tinh, đều hút hàng chục triệu view trên YouTube.

'Bắc kim thang' bản Rap gây sốt Bản rap "Bắc kim thang" do Ricky Star sáng tác, biểu diễn tại vòng đầu Rap Việt 2020. Video: Vie Channel

Tân Cao