Rapper PnB Rock bị bắn chết

PnB Rocker bị bắn chết Hiện trường nơi PnB Rock bị bắn. Video: OnTheCorner

Theo Variety, hôm 12/9, rapper - tên thật Rakim Allen - bị bắn tại một nhà hàng ở khu Inglewood, Los Angeles khi đang ăn trưa cùng bạn gái. Anh qua đời trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn tin của TMZ cho biết hung thủ đã lấy hết trang sức của ca sĩ và rời hiện trường sau khi gây án. Sự việc hiện tiếp tục được cảnh sát điều tra.

DJ Akedemiks cho biết mới phỏng vấn PnB Rock tuần trước. Khi đó, rapper nói có kẻ liên tục định cướp anh thời gian gần đây. Một số nghi ngờ hung thủ nắm được thông tin vị trí của Rock nhờ theo dõi tài khoản mạng xã hội của bạn gái anh. Cô thường xuyên chụp ảnh và cập nhật địa điểm những buổi hẹn hò của hai người trên Instagram.

Rapper PnB Rock tại một sự kiện ở Mỹ. Ảnh: Variety

PnB Rock sinh ra và lớn lên ở Philadelphia, có cha bị ám sát năm anh ba tuổi. Rapper bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2014 và sớm gây chú ý với bản hit Selfish, vào bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100. Năm 2016, anh được tạp chí Rolling Stone nhận xét là một trong 10 rapper hứa hẹn của năm.

PnB Rock có nhiều bản hit thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Anh từng được mời sản xuất nhạc phim cho bom tấn The Fate of the Furious (2017) của Vin Diesel.

