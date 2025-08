Rapper Pháo kết hợp xẩm với hip hop

Rapper Pháo thu hút khán giả khi kéo đàn nhị, hát xẩm trong ca khúc ''Duyên'' tại show ''Em xinh say hi''.

Tiết mục thuộc vòng Live Stage 4, lên sóng tối 2/8, hiện đạt hơn 400.000 lượt xem trên YouTube. Ca khúc do các thí sinh Lâm Bảo Ngọc (đội trưởng), Phương Mỹ Chi, Pháo, Liu Grace, Saabirose trình diễn. Nhạc phẩm có giai điệu sôi động, ca từ cho thấy nét duyên dáng của cô gái khi đối đáp chàng trai đang theo đuổi mình.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bất ngờ khi Pháo thể hiện được những luyến láy đặc trưng của xẩm. Phương Mỹ Chi thử sức với rap, trong khi rapper Liu Grace đảm nhận phần hát, mang đến màu sắc mới.

Tiết mục 'Duyên' trong 'Em xinh say hi' Ca khúc ''Duyên'' trong show. Video: Vie Channel

Phương Mỹ Chi là người đề xuất ý tưởng đưa xẩm vào tiết mục. Ca sĩ từng nói văn hóa Việt Nam là kho tàng vô tận. Mỗi lần được chạm vào chất liệu dân gian, tìm cách thổi vào tinh thần hiện đại, cô học thêm được nhiều điều hay, kết nối với cội nguồn.

Phần thi của đội có sự hỗ trợ của ca sĩ Hà Myo. Tại trường quay, Hà Myo nói xúc động khi theo dõi màn trình diễn của nhóm, vui khi thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy đam mê và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, nghiêm túc trau chuốt từng câu hát, vũ đạo.

Quá trình tập luyện, cô ấn tượng tố chất và sự cầu thị của Pháo. ''Vốn là rapper và quen với nhịp chặt, cách gieo vần mạnh, màu sắc hiện đại nhưng khi tiếp cận xẩm, bạn lại phô diễn nội lực mạnh mẽ'', Hà Myo nói. Theo ca sĩ, rapper chăm chú nghe từng cách hát, câu chuyện mà cô chia sẻ về loại hình nghệ thuật này. Sau đó, rapper tự tìm cách thể hiện phù hợp bản thân, không cố gắng ''giả dân gian'' mà giữ chất riêng.

Để năm thí sinh hiểu sâu hơn về xẩm, Hà Myo giới thiệu nhóm với Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan. Trong các buổi tập, qua video, nghệ sĩ Thanh Ngoan hướng dẫn họ những kỹ thuật đặc trưng của xẩm, chỉnh sửa từng câu hát.

Tạo hình của Pháo trong bài ''Duyên''. Ảnh: Vie Channel

Những năm gần đây, việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại trở nên phổ biến. Ca sĩ Hà Myo từng ra mắt bài Xẩm Hà Nội (2020) - tác phẩm kết hợp xẩm, rap và nhạc điện tử. Tại hai đêm nhạc All-rounder ngày 26, 27/5 của Soobin, anh cùng bố - Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú - và rapper Binz diễn bài xẩm Mục hạ vô nhân. Việc ca sĩ đưa nét dân gian vào âm nhạc điện tử trở thành điểm nhấn của show, giúp khuấy động không khí khán giả.

Ở các chương trình âm nhạc, concert, nhiều bài hát được làm mới bằng cách sử dụng chất liệu truyền thống. Trong đó, tác phẩm Trống cơm tại show Anh trai vượt ngàn chông gai được phối khí lại trên nền nhạc dân ca cùng màn gảy đàn bầu của Soobin nhận nhiều lời khen. Tiết mục Đào liễu thu hút sự chú ý của khán giả với phần hát chèo, rap hòa quyện.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần theo từng vòng. Giám đốc âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Hiện 10 gương mặt đã chia tay chương trình gồm Ánh Sáng, Han Sara, Đào Tử A1J, Muội, Ly Ly, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy.

Phương Linh