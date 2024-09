Rapper Mỹ qua đời trên sàn diễn

MỹRapper Fatman Scoop ngã quỵ trên sân khấu trong buổi biểu diễn tại bang Connecticut và qua đời ở tuổi 56.

Theo CT Insider, hôm 30/8 (giờ địa phương), nghệ sĩ được hô hấp nhân tạo trước khi được đưa đến bệnh viện. Một ngày sau, công ty quản lý thông báo Fatman Scoop qua đời. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ, theo Variety.

Fatman Scoop trong một sự kiện. Ảnh: Just Jared

Trên trang cá nhân, gia đình rapper viết: "Thế giới mất đi một người có tâm hồn rạng rỡ. Fatman Scoop không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, anh ấy còn là một người cha, người anh, người chú và một người bạn. Âm nhạc của anh ấy khiến chúng tôi nhảy múa và đón nhận cuộc sống một cách tích cực".

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè của nghệ sĩ gửi lời chia buồn. DJ và nhà sản xuất Birch Michael, nghệ danh Pure Cold, cho biết là người quản lý chuyến lưu diễn của Freeman, viết trên trang cá nhân: "Anh đưa tôi đi khắp thế giới và để tôi biểu diễn cùng anh trên một số sân khấu lớn và tuyệt vời nhất, những điều anh dạy đã biến tôi thành người đàn ông như ngày hôm nay".

Đại diện công ty quản lý, Sharron Elkabas, nói: "Tôi đã nói chuyện với anh ấy chỉ vài ngày trước. Anh ấy rất vui vẻ. Thật khó tin khi anh ấy không còn ở bên chúng tôi nữa".

Fatman Scoop tên thật là Isaac Freeman III, sinh năm 1968 ở New York (Mỹ). Freeman lấy nghệ danh theo nickname mà người chú đặt cho anh khi còn nhỏ, do anh thích ăn kem. Anh nổi tiếng với Be Faithful, ca khúc từng làm mưa làm gió trong câu lạc bộ ở Mỹ những năm 1990. Nghệ sĩ còn được biết đến với vai trò ca sĩ khách mời trong đĩa đơn giành giải Grammy Lose Control của Missy Elliot và It's Like That của Mariah Carey. Anh từng hợp tác với các nghệ sĩ như LL Cool J, The Fugees, Timbaland & Magoo và DJ Skrillex.

trích MV 'It's Like That' - Mariah Carey, Fatman Scoop, Jermaine Dupri Trích đoạn MV "It's Like That" do Mariah Carey, Fatman Scoop và Jermaine Dupri trình bày. Fatman Scoop xuất hiện từ giây thứ 34. Video: YouTube Mariah Carey

Ban đầu, Fatman Scoop được lên lịch biểu diễn tại thị trấn Hamden (Connecticut) vào tháng 7 như một phần của chuỗi hòa nhạc mùa hè miễn phí của thị trấn, nhưng chương trình hoãn lại đến tối 30/8 (giờ địa phương).

Fatman Scoop và con gái Tiana. Ảnh: Distractify

Rapper kín tiếng đời tư. Theo Today, Fatman Scoop có hai con, từng kết hôn hai lần, một lần là với Shanda Freeman. Năm 2018, trên chương trình The Premium Pete Show, nghệ sĩ tiết lộ ly hôn Shanda sau 13 năm bên nhau.

Quế Chi (theo CT Insider, Today)