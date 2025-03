Rapper Hàn Quốc B.I trình diễn loạt hit tại 'Road to 8Wonder'

Nhân vật được mong đợi nhất - rapper Hàn Quốc B.I mang đến màn trình diễn 45 phút mãn nhãn.

19h, sự kiện bắt đầu với màn DJ sôi động. Những ca khúc Kpop đình đám một thời của các nhóm nhạc nổi tiếng như Black Pink, Big Bang, iKon... ngay lập tức khiến người hâm mộ hào hứng. Mọi người đứng lên khỏi vị trí để hòa theo điệu nhạc.

Xuất hiện đầu tiên tại The Road to 8Wonder, nữ ca sĩ Marzuz biểu diễn ca khúc Ả, Đang yên đang lành, Ảo ảnh, Và thế giới đã mất đi một người cô đơn, Thiên thần giáng trần. Diện trang phục cá tính màu trắng đen, nổi bật với mái tóc đỏ, giọng ca mang âm sắc lạ của Marzuz mang đến cho khán giả những xúc cảm mới.

Marzuz trên thật là Trần My Anh, sinh năm 2000, là cháu gái của diva Trần Thu Hà. Cô hoạt động ca hát chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi. Năm 2024, Marzuz ra mắt album đầu tay.

Quang Hùng MasterD tại sân khấu Road to 8Wonder. Ảnh: Giang Huy

Sau phần khởi động, chương trình tăng thêm sức nóng khi Quang Hùng MasterD xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của các fan. Tại Road to 8Wonder, Quang Hùng MasterD mang đến những bản hit đình đám như Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười, Thủy triều.

Quang Hùng MasterD đốt cháy với ca khúc Thuỷ Triều |

Âm thanh bắt tai hòa quyện cùng vũ điệu bốc lửa của vũ đoàn, tạo nên một không gian cuồng nhiệt. Khán giả đồng thanh hòa giọng cùng ca khúc sôi động. Giữa chương trình, nam ca sĩ giao lưu dí dỏm: "Muốn xuống che mưa cho khán giả". Nam ca sĩ cũng cho biết đây là lần đầu đến Hải Phòng.

Khép lại tiết mục, ca sĩ Quang Hùng MasterD chia sẻ anh sẽ tham gia concert Anh trai say hi sắp tới và cũng đang lên kế hoạch phát hành album mới. Anh cho biết đây là cách đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ khán giả, những người đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với khán giả bởi "cây trắng" bảnh bao. Ảnh: Giang Huy

Quang Anh Rhyder cũng là cái tên được mong chờ tại Road to 8Wonder 2025. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong cả set đồ trắng cùng vũ đoàn, trong tiếng hét của khán giả. Anh hâm nóng sân khấu bằng một đoạn rap trước khi biểu diễn những bản hit quen thuộc Anh biết rồi, Từ chối hiểu, Hào quang, Chịu cách mình nói thua.

Quang Anh Rhyder khuấy động Road to 8Wonder

Nam ca sĩ khoe giọng ca nội lực trong ca khúc Từ chối hiểu. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của ca khúc đã mang đến điểm nhấn cảm xúc cho khán giả. Phía dưới, người hâm mộ hòa giọng dưới sự dẫn dắt của chàng ca sĩ.

Road to 8Wonder là show đầu tiên Quang Anh Rhyder xuất hiện từ sau khi nghỉ Tết. Sau phần giao lưu với khán giả, nam ca sĩ biểu diễn liên tiếp các bản hit quen thuộc. Mỗi tiết mục đều được tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Kết thúc màn trình diễn, Rhyder bất ngờ nhận được món quà sinh nhật bất ngờ từ fan club. Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, chia sẻ đây là lần đầu tiên được đón sinh nhật trên sân khấu lớn như Road to 8Wonder. Nam ca sĩ hẹn sẽ ra mắt album mới trong thời gian không xa.

Quang Anh Rhyder được tổ chức sinh nhật tại Road to 8Wonder

Quang Anh nổi danh từ khi đoạt giải quán quân ở mùa đầu tiên của cuộc thi truyền hình Giọng hát Việt nhí, anh bắt đầu tham gia các hoạt động âm nhạc với vai trò ca sĩ. Năm 2023, Rhyder gây sự chú ý trở lại với công chúng khi tham gia mùa thứ ba của cuộc thi Rap Việt. Cuối năm đó, anh cho ra mắt đĩa đơn Chịu cách mình nói thua và gặt hái được nhiều thành công về mặt thương mại.

Rapper B.I trình diễn loạt hit tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Xuất hiện cuối chương trình là nhân vật được mong đợi nhất - rapper Hàn Quốc B.I. Set diễn của anh chàng mang đến màn trình diễn 45 phút mãn nhãn phút sau gần 6 năm trở lại Việt Nam. Hàng loạt ca khúc "tủ" được mang lên sân khấu Road to 8Wonder như liên khúc Michelangelo - Be I - One and Only - WaterFall; illa illa - BTBT - Keep Me Up; Tasty - To Die Die - T.T.M - Flame - Lover và Die for Love - Beautiful Life.

Rapper Hàn Quốc B.I trình diễn trước biển khán giả Việt Nam

Ngay từ phần intro, rapper B.I đã khiến tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy, hò hét và cổ vũ. Với phong cách biểu diễn đầy năng lượng và tự tin, nam ca sĩ đã tạo ra một không khí sôi động và cuồng nhiệt ngay từ những giây phút đầu tiên.Sân khấu của B.I được đầu tư với hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa mang đến sự hoành tráng cho tiết mục. Nam ca sĩ biểu diễn liên tục những ca khúc đã làm nên tên tuổi của bản thân. Trong bộ trang phục đơn giản, B.I làm chủ sân khấu, lôi kéo khán giả vào những giai điệu ma mị.Tiết mục của B.I ngày càng nóng hơn với phần hỗ trợ của DJ. Nam ca sĩ thể hiện phong thái tự tin, cuốn hút trên sân khấu khiến các fan phía dưới không ngừng hò hét.

Rapper Hàn Quốc B.I khuấy động 222

Giữa các tiết mục, B.I gửi lời cảm ơn các fan đã không ngại thời tiết xấu đến ủng hộ anh. Nam ca sĩ khán giả cùng hát trong các tiết mục tiếp theo.

Trước đó, trong phần trả lời phỏng vấn trong hậu trường, rapper Hàn Quốc B.I cho biết mong chờ được biểu diễn, gặp gỡ fan và những đồng nghiệp tại Việt Nam. "Người hâm mộ Việt Nam rất nồng nhiệt, tôi mong được gặp họ", B.I nói. Về chương trình Road to 8Wonder, B.I nói sự kiện được tổ chức tại Vinhomes Royal Island, là hòn đảo quy mô lớn. Do đó, nam rapper cảm thấy vinh dự, mong có cơ hội biểu diễn thêm nhiều lần trong thời gian tới.

B.I cũng chia sẻ đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng chưa có nhiều cơ hội để tham quan và du lịch. Anh dự định sẽ dành thêm thời gian thăm thú, ăn phở và bún chả.

B.I được fan tặng nón lá. Ảnh: Giang Huy

Đến liên khúc illa illa - BTBT - Keep Me Up, rất đông fan đã hát cùng B.I. Càng về cuối chương trình, không khí tại sân khấu càng nóng lên. Nam ca sĩ đi xuống dưới sân khấu giao lưu cùng khán giả, nhận các món quà nhỏ như nón lá, poster.

Mặc dù biểu diễn cuối chương trình, các tiết mục của rapper B.I đã khiến sân khấu bùng nổ không chỉ bởi những ca khúc sôi động, mãn nhĩ, mà còn bởi màn giao lưu thân thiết giữa anh và khán giả Việt. Trước mỗi bài hát, nam ca sĩ đều không quên nhắn nhủ khán giả "hãy nhảy cùng tôi", "cảm ơn"... Phần biểu diễn của nam rapper khép lại trong sự phấn khích của khán giả.

Rapper Hàn Quốc B.I giao lưu với khán giả

Rapper B.I, tên thật là Kim Han Bin, tham gia vào làng giải trí khi mới 13 tuổi qua ca khúc Indian Boy của MC Mong. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có khả năng sáng tác, trình diễn xuất sắc hiện nay với các buổi fan meeting, liveshow thu hút hàng chục nghìn khán giả tới dự. Nam rapper từng là thủ lĩnh nhóm nhạc iKON.

Màn pháo hoa cuối chương trình đã khép lại một đại nhạc hội quốc tế sôi động, thỏa mãn khán giả. Ngay sau sự kiện, Road to 8Wonder 2025 đã lọt vào top 3 các sự kiện được quan tâm trên Social Trend vì sức hút của B.I.

Pháo hoa kết thúc 'Road to 8Wonder'

Road to 8Wonder mở đầu cho đại nhạc hội quốc tế 8Wonder, từng gây tiếng vang suốt ba mùa liên tiếp, diễn ra ở các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Vinhomes Royal Island - địa điểm vừa ra mắt được một năm nhưng đã trở thành điểm đến vui chơi - giải trí được chú ý tại miền Bắc.

Khánh Chi