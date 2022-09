Rapper gạo cội Coolio qua đời

MỹRapper Coolio - nổi tiếng với bản hit tỷ view "Gangsta's Paradise" - qua đời ở tuổi 59.

Theo Fox News, chiều 28/9, rapper - tên thật Artis Leon Ivey Jr. - đến chơi tại nhà riêng của một người bạn. Ông đi vào nhà vệ sinh và ngồi trong đó rất lâu. Mọi người phải phá cửa và phát hiện Coolio nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Cảnh sát cho biết đang điều tra sự việc và sẽ công bố nguyên nhân cái chết sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi. Nguồn tin của World Star Hip Hop cho biết ông bị đột tử do ngưng tim.

Rapper Coolio nổi tiếng nhất với bản hit "Gangsta's Paradise", đạt hơn một tỷ lượt xem trên Youtube. Ảnh: Fox News

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ thương tiếc trước cái chết đột ngột của rapper. DJ kiêm đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Questlove - viết: "Hãy có một hành trình thật yên bình nhé người anh em!". Người dẫn chương trình Omid đăng trên trang cá nhân: "Coolio là một rapper huyền thoại. Tôi sẽ luôn nhớ đến ông ấy là người viết nhạc phim Kenan and Kel và bản hit Gangsta’s Paradise. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông. Hãy yên nghỉ nhé!".

Coolio sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, sớm tham gia phong trào hip hop tại thành phố này khi còn trẻ. Năm 24 tuổi, ông phát hành đĩa đơn đầu tay Whatcha Gonna Do? và được khán giả đón nhận. Rapper sau đó ký hợp đồng với hãng đĩa Tommy Boy Records và phát hành album đầu tay It Takes a Thief năm 1994.

Năm 1995, Coolio ra mắt ca khúc Gangsta's Paradise cùng ca sĩ L.V cho phim Dangerous Minds. Sáng tác trở thành một trong những bản rap thành công nhất mọi thời. Nó đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong ba tuần liên tiếp và dẫn đầu doanh số tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức... trong năm. Ca khúc cũng giúp Coolio thắng giải Grammy cho Phần trình diễn đơn ca rap xuất sắc năm 1996.

Gangsta's Paradise - Coolio MV "Gangsta's Paradise" - nhạc phim "Dangerous Minds". Video: Coolio Youtube

Bên cạnh ca hát, Coolio cũng nổi tiếng với đam mê diễn xuất. Ông góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Batman & Robin, China Strike Force, Get Over It, Daredevil... Coolio có sáu con. Ông từng cưới tác giả sách Josefa Salinas năm 1996 nhưng ly dị năm 2000.

Phương Mai (theo Fox News)