Rapper DMX qua đời

MỹRapper DMX - tên thật Earl Simmons - qua đời ở tuổi 50 sau một tuần cấp cứu tại bệnh viện vì đau tim.

Theo CNN, gia đình DMX báo tin buồn hôm 9/4: "Earl Simmons qua đời tại bệnh viện White Plains trong vòng tay người thân, sau khi dùng máy thở những ngày qua. Earl là một chiến binh, đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Anh ấy yêu gia đình với toàn bộ trái tim và chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau".

Rapper DMX. Ảnh: Revolt TV.

DMX nhập viện cấp cứu cuối tuần trước sau một cơn đau tim ở nhà riêng. Nguồn tin của TMZ đưa tin anh nhập viện do sốc thuốc. Người đại diện của nam ca sĩ không phản hồi về thông tin.

DMX từng nhiều lần nói về vấn đề nghiện ngập. Anh được các "đàn anh" trong cộng đồng hip-hop gần nhà cho sử dụng chất kích thích vào năm 14 tuổi. DMX từng đi cai nghiện hai lần vào năm 2017 và 2019. Rapper có 15 con với một vợ cũ và nhiều bạn gái. Năm 2013, anh từng phải nộp đơn xin phá sản vì không thể chu cấp đủ phí nuôi các con.

Earl Simmons, 50 tuổi, bắt đầu sự nghiệp đầu thập niên 1990 và được biết đến sau thành công của các album And Then There Was X (1999) và The Great Depression (2001). Ca sĩ hai lần liên tiếp nhận danh hiệu "Rapper được yêu thích nhất" tại American Music Award 2000 và 2001, nhận ba đề cử Grammy giai đoạn này. Anh cũng gây chú ý với vai trò diễn viên, góp mặt trong các phim như Romeo Must Die hay Cradle 2 The Grave.

DMX - Party Up Here MV "Party Up Here". Video: DMX Youtube.

Phương Mai (theo CNN)