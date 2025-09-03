Rapper Cardi B mắng người 'xem thường' cô

CaliforniaRapper Mỹ Cardi B ném bút và mắng người hỏi về tin đồn cô đang mang thai và "liệu cha của em bé là ai?".

Cardi B ném bút vào người đàn ông do bị 'xem thường' Cardi B đáp trả câu hỏi "thiếu tôn trọng" về mối quan hệ giữa cô, chồng cũ - rapper Offset, và bạn trai hiện tại - cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs. Video: TMZ

Theo USA Today, sự việc xảy ra sau khi rapper rời phòng xử án tại thành phố Alhambra ngày 2/9. Trong video, Cardi B tức giận, yêu cầu người đàn ông đặt câu hỏi không được cư xử thiếu tôn trọng với cô. Khi nghệ sĩ chuẩn bị bước lên xe, người này cho biết "vẫn yêu thích cô dù bị ném đồ vào người".

Cardi B đáp lại: "Tôi không quan tâm điều đó. Anh thật vô duyên khi hành xử như thế. Anh có thấy người phụ nữ nào hỏi tôi những câu hỏi kiểu đó không? Với tư cách một người đàn ông, tại sao anh lại cảm thấy được phép hỏi tôi những câu như vậy? Hãy cư xử phải phép. Tôi nghĩ mẹ của anh đã dạy anh phải tôn trọng phụ nữ".

Khi đã lên xe, rapper hạ cửa kính để nói với các phóng viên rằng nhờ người đàn ông này, họ sẽ không thấy cô xuất hiện công khai ngoài tòa án. "Tôi không nói đùa. Tôi từng rất tử tế, tốt bụng nhưng chẳng ai có thể chấp nhận chuyện như thế được nữa", cô tuyên bố.

Chân dung rapper Mỹ Cardi B, hiện cô có hơn 160 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram/ Cardi B

Những ngày qua, Cardi B vướng vào vụ kiện dân sự sau khi một nhân viên bảo vệ - Emani Ellis - tố bị rapper hành hung ở Beverly Hills vào năm 2018. Người này nộp đơn lần đầu vào tháng 2/2020. Trong đơn, cô kể khi ấy bị Cardi B nhổ nước bọt và cào mặt khi cả hai xô xát ngoài phòng khám sản khoa nơi Ellis làm việc. Theo cô, vụ ẩu đả để lại sẹo và tổn thương tinh thần, còn khiến cô bị sa thải. Ban đầu, Emani Ellis yêu cầu nghệ sĩ bồi thường 24 triệu USD, nhưng sau đó giảm còn 250.000 USD.

Cùng ngày 2/9, thẩm phán tuyên bố rapper vô tội. Trước khi có phán quyết, Cardi B gây chú ý với những video ghi lại cảnh cho lời khai hài hước. Một trong số đó là phân đoạn nghệ sĩ cho biết đang mang thai con đầu lòng vào thời điểm sự việc xảy ra. "Lúc ấy tôi đang có bầu. Dù có muốn, tôi cũng không thể tự bảo vệ mình. Cô ấy to gấp đôi tôi", Cardi B nói trước tòa. Ngoài ra, trang phục và kiểu tóc giả của cô khi dự các phiên xét xử thu hút nhiều quan tâm.

Cardi B, 33 tuổi, là một trong những rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi ca hát. Cardi nổi tiếng với phong cách thời trang khiêu khích, phá cách. Cô cũng có nhiều tai tiếng khi vướng bê bối đánh người, phát biểu gây sốc trên truyền thông.

Năm 2017, cô cưới rapper Offset và cùng sống tại New York. Cả hai nhiều lần đâm đơn ly dị nhưng sau đó lại làm lành. Gần nhất, giọng ca WAP đệ đơn ly hôn Offset cuối tháng 7/2024 sau bảy năm chung sống nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiện. Hơn một tháng sau, cặp sao cùng chào đón con thứ ba ra đời. Theo Billboard, Cardi B hẹn hò Stefon Diggs, 32 tuổi, đầu năm. Cặp sao công khai mối quan hệ khi cùng đi xem trận đấu bóng rổ New York Knicks tháng 5.

Phương Thảo (theo USA Today)