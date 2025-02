Rapper B.I, Quang Hùng MasterD sẽ trình diễn tại Road to 8Wonder 2025

Hải PhòngSự kiện âm nhạc Road to 8Wonder 2025 tổ chức hôm 15/3 dự kiến quy tụ nghệ sĩ Kpop B.I, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz, tại Vinhomes Royal Vũ Yên.

Sự kiện Road to 8Wonder năm nay sẽ mở đầu cho đại nhạc hội quốc tế 8Wonder, từng gây tiếng vang suốt ba mùa liên tiếp, diễn ra ở các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu đại nhạc hội này từng chinh phục khán giả với màn trình diễn của các siêu sao hàng đầu thế giới như Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Vbiz.

Không gian âm nhạc tại đại nhạc hội quốc tế 8Wonder. Ảnh: Vingroup

Sự kiện mở màn năm nay diễn ra tại Vinhomes Royal Island Vũ Yên, thành phố cảng Hải Phòng. Đại diện ban tổ chức cho biết, Road to 8Wonder có chủ đề "The Next Icon", quy tụ các nghệ sĩ Kpop, cùng sao trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Trong đó, sự kiện sẽ có màn trình diễn của nam rapper B.I, producer tài năng từng là thủ lĩnh nhóm nhạc iKON.

B.I là cái tên quen thuộc với cộng đồng Kpop, nghệ sĩ solo có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế. Nam rapper sở hữu phong cách âm nhạc độc đáo với các hit đình đám như BTBT, Illa Illa, Keep Me Up... B.I được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có khả năng sáng tác, trình diễn xuất sắc hiện nay. Lần đầu tiên đặt chân đến Hải Phòng, B.I hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn cuốn hút, đốt cháy sân khấu Vinhomes Royal Island.

Bên cạnh B.I, Road to 8Wonder còn có sự tham gia của những nghệ sĩ trong nước như Quang Hùng MasterD - cái tên quen thuộc với giới trẻ, sở hữu loạt hit như Dễ Đến Dễ Đi, Thuỷ Triều... Ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng này đã chinh phục khán giả Việt Nam, được yêu thích tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Không gian lễ hội tại Vinhomes Royal Island Vũ Yên. Ảnh: Vingroup

Hứa hẹn "đốt cháy" sân khấu năm nay còn có sự xuất hiện của Rhyder - Quang Anh, nghệ sĩ Gen Z có chất giọng đặc biệt, khả năng sáng tác cảm xúc cùng phong cách trình diễn lôi cuốn. Là hiện tượng bước ra từ một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng, Rhyder đã nhanh chóng tạo dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả trẻ, với những bản hit như Hào quang hay Chịu cách mình nói thua.

Một tên tuổi nổi tiếng tại Road to 8Wonder là Marzuz – nghệ sĩ trẻ cá tính đang được đánh giá cao bởi phong cách âm nhạc độc đáo, tư duy sáng tạo thú vị. Nữ ca sĩ vừa cho ra mắt album đầu tay, nhận nhiều phản hồi tích cực, hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên một sân khấu đa sắc màu tại sự kiện. Đại diện Ban tổ chức cho biết, sân khấu năm nay được thiết kế theo phong cách futuristic, màn hình LED cỡ lớn, cùng dàn âm thanh hiện đại, hiệu ứng ánh sáng laser... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho khán giả.

Chuỗi trải nghiệm vui chơi, giải trí tại Vinhomes Royal Island Vũ Yên

Bên cạnh âm nhạc và các màn trình diễn, Road to 8Wonder còn mang tới cho khán giả không gian lễ hội sôi động, đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Trong đó, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên sẽ là tâm điểm trải nghiệm trước giờ G. Người hâm mộ có cơ hội khám phá nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, thưởng thức các món ăn đặc trưng nổi tiếng của xứ sở kim chi, trải nghiệm trang phục Hanbok truyền thống, hòa mình vào những điệu nhảy K-pop Random Dance sôi động...

Không gian phố đi bộ công viên Vũ Yên. Ảnh: Vingroup

Khán giả cũng có cơ hội trải nghiệm đường đua Gokart lớn nhất TP Hải Phòng, thiết kế có nhiều góc cua thử thách kỹ năng lái xe. Ở quảng trường Hoàng Gia châu Âu, khách tham dự sẽ check-in cùng những chú ngựa quý tộc, trải nghiệm công nghệ và xe điện VinFast... Sự kiện này mở bán vé từ ngày 19/2, từ khu vực tiêu chuẩn đến các hạng vé VIP với vị trí đặc biệt, được đưa đón bằng xe VinFast, line check-in riêng, gói tham quan, chụp ảnh tại Học viện ngựa, voucher mua sắm tại Vincom, đồ golf tại Vinpearl Golf Royal Island, cơ hội trúng một trong 20 suất gặp gỡ rapper B.I.

Theo ban tổ chức, khách tham dự Road to 8Wonder sẽ có đặc quyền mua vé sớm tại 8Wonder Summer sẽ diễn ra ở Ocean City Hà Nội, dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế đỉnh cao. "Road to 8Wonder là sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm 2025, cột mốc đánh dấu Hải Phòng chính thức bước vào kỷ nguyên giải trí mới, đại diện cho âm nhạc nghệ thuật và phong cách sống hiện đại", đại diện ban tổ chức nói.

Tuấn Vũ