Rapper Anh lỗ hàng triệu USD vì tiền ảo

Rapper KSI hối hận khi mất hơn 9,6 triệu USD đầu tư vào các loại tiền ảo.

Ca sĩ nói trên chương trình Private Parts Podcast hôm 17/7: "Cuối năm ngoái, tôi chi 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,75 triệu USD) mua bitcoin. Tôi kiếm được 7 triệu bảng Anh (khoảng 9,6 triệu USD) nhưng nay trắng tay. Tôi đáng ra phải nghiên cứu và hiểu kỹ hơn". KSI cảnh báo người hâm mộ nên cẩn trọng nếu muốn thử sức với loại hình đầu tư này.

Rapper KSI. Ảnh: Music Week.

Rapper hy vọng may mắn hơn với những sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt. Anh mới phát hành album thứ hai All Over The Place - có sự tham gia của nhiều tên tuổi như Anne-Marie, Yungblud, Craig David hay Future. Album trước của KSI từng đứng thứ hai bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh.

KSI sinh năm 1993, có tên thật Olajide Olayinka Williams Olatunji. Anh ban đầu được biết đến qua Youtube với những video bình luận trò chơi điện tử. Tính đến nay, KSI có 34 triệu người theo dõi và hơn 8 tỷ lượt xem trên mạng xã hội này. Năm 2020, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật, phát hành album nhạc đầu tay và đóng một số phim truyền hình. Ca sĩ hiện sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu bảng Anh (khoảng 27,5 triệu USD).

MV "Hollyday" - KSI MV "Hollyday" của KSI. Video: KSI Youtube.

Phương Mai (theo Mirror)