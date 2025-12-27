Từng trải qua tuổi thơ cơ cực, thiếu ăn, ngôi sao Raphinha của Barca vừa trở lại quê nhà Brazil dịp Giáng sinh để tổ chức một hoạt động từ thiện đặc biệt.

Kỳ nghỉ đông là dịp để nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu tranh thủ xả hơi, thư giãn ở các khu nghỉ mát có nhiều nắng ấm, hoặc về quê nhà tận hưởng thời gian bên gia đình người thân. Năm nay, Raphinha cũng vậy, nhưng anh cùng vợ Natalia Belloli và quỹ từ thiện của họ còn tổ chức một sự kiện từ thiện đặc biệt hôm 25/12: trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người gặp cảnh ngộ khó khăn.

Báo Brazil GE Globo cho biết hàng ngàn người dân tại Restinga thuộc thành phố Porto Alegre của Brazil đã có mặt. Bên cạnh phát quà từ thiện, Raphinha cùng gia đình còn tổ chức biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, kết hợp cùng một bữa tiệc nướng ngoài trời tại sự kiện cho những người có mặt. Anh và vợ cũng sẵn lòng giao lưu, chụp ảnh, ký tặng và chào hỏi người hâm mộ.

Tờ báo thể thao đặt tại Rio de Janeiro miêu tả đây là hành động báo đáp quê nhà của Raphinha. "Nghĩa cử của vợ chồng tuyển thủ Brazil cho thấy rõ đức tính nhân văn và lòng nhân ái của họ này - những người không chỉ chinh phục trái tim người hâm mộ Barca, mà còn được tôn vinh như những tấm lòng nhân ái tại quê hương, luôn nghĩ đến những cảnh ngộ cơ cực", GE Globo viết.

Raphinha - 'cậu bé xin ăn' trở về đền đáp quê nhà Raphinha cùng vợ phát quà ở Restinga hôm 25/12.

Cũng như nhiều cầu thủ Brazil khác, tuổi thơ của Raphinha gắn với những khu phố ổ chuột đầy rẫy tệ nạn và nghèo đói. Restinga, có tỷ lệ thất nghiệp và tội phạm thuộc hàng cao nhất Brazil, là nơi tiền đạo cánh 29 tuổi sinh ra và lớn lên.

"Bạn nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể sống một mình", Raphinha từng nói vào năm 2021 trên The Players’ Tribune. "Những người bạn trở thành gia đình thứ hai. Bạn biết rằng sớm muộn họ sẽ cần sự giúp đỡ của bạn, và bạn cũng vậy. Tôi không nói về việc cứu nhau khỏi cái chết hay các băng nhóm ma túy. Đôi khi chỉ là những việc rất nhỏ thôi".

Những điều rất nhỏ mà cầu thủ sinh năm 1996 nhắc đến chính là chia nhau miếng ăn, hoặc cho đi nhờ đến các trận bóng. Vì Restinga nằm cách xa trung tâm thành phố Porto Alegre, nên để đi thi đấu một trận bóng, Raphinha thường phải rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời tối sập.

"Tôi và đám bạn hầu như không có thời gian để ăn uống", Raphinha kể. "Nếu trong nhóm có đứa nào khá giả, đứa đó thường chia sẻ chút đồ ăn sau trận, bạn không phải về nhà trong cơn đói. Có lúc tôi không đủ tiền đi xe bus, tôi chỉ biết khóc vì khao khát được chơi bóng. Nhưng may mắn thay, một người bạn của tôi có gia đình đủ điều kiện để mua vé tháng xe bus, thế là tôi lại được đi nhờ".

Tuy nhiên, không phải lúc nào hành trình đi đá bóng ở những giải phong trào várzea thời thơ ấy cũng suôn sẻ với Raphinha. Nhiều lúc anh cùng nhóm bạn không còn gì để ăn, và họ đành phải xin người lạ ngoài đường.

"Phải thật sự tuyệt vọng lắm tôi mới làm vậy, nhưng cơn đói khiến chúng tôi không còn lựa chọn", Raphinha tiếp tục hồi tưởng. "Vấn đề là mọi người sợ chúng tôi. Đơn giản là vì vừa đá bóng xong, người chúng tôi bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại, có khi lại còn dính vài vết sẹo hay vết bầm trên mình, nên người ta nghĩ chúng tôi định cướp giật. Ngày đó tôi buồn lắm, vì chúng tôi chỉ muốn được ăn một chiếc bánh quy, một miếng bánh mì... bất cứ thứ gì".

So với nhiều đứa trẻ hàng xóm đồng lứa khác ở Restinga, Raphinha vẫn cảm thấy bản thân may mắn. Cựu cầu thủ Leeds Utd kể, dù gia đình không khá giả, cha mẹ anh đã làm việc vất vả để đảm bảo nhà luôn có cái ăn. Ngôi nhà của Raphinha nhỏ đến mức anh phải ngủ chung cùng cha mẹ, em trai và cả chó mèo - những vật nuôi mà anh xem là thú cưng vì "chúng làm tôi lúc nào cũng cảm thấy vui".

Trước khi trở thành siêu sao của Barca và tuyển Brazil, Raphinha cũng xuất thân từ khu ổ chuột với các đội bóng đường phố ở Restinga.

Cái may mà Raphinha đề cập, còn là việc anh luôn được gia đình chở che, khuyên bảo để không lầm đường lạc lối, sa ngã vào tệ nạn. Đến tận năm 17 tuổi, đội phó Barca vẫn còn thi đấu ở các giải bóng đá phong trào, tốn quá nhiều tiền để đi lại so với khả năng của gia đình. Mục tiêu của anh là được một học viện bóng đá nào đó hỗ trợ kinh phí hàng tháng để giúp đỡ gia đình, nhưng điều đó không xảy ra.

Porto Alegre có CLB bóng đá nổi tiếng Brazil là Gremio, nơi xuất phát của Ronaldinho và cũng là thần tượng của Raphinha. Từ nhỏ anh đã có dịp gặp trực tiếp Ronaldinho ngoài đời trong một bữa tiệc sinh nhật của cựu sao Barca, nhờ cha là nghệ sĩ chơi nhạc samba được thuê biểu diễn.

Muốn theo bước thần tượng, Raphinha xin vào học viện của Gremio, nhưng hết lần này đến lần khác, sau một tuần thử việc, anh đều bị từ chối, với lý do nhỏ con và yếu ớt. Một CLB khác ở Porto Alegre là Internacional cũng không nhận anh vào, với lý do tương tự.

"Vì thế, việc nghĩ đến những cách kiếm tiền dễ dàng 'khác' đôi khi nảy sinh trong đầu", Raphinha kể. "Nhưng trong thế giới ấy không có chỗ cho sự bình yên. Tôi đã mất quá nhiều bạn bè vì ma túy để thấu hiểu điều đó. Nay còn sống, mai đã chết. Cha mẹ tôi cũng biết rõ. Họ hàng nhà tôi đã có những người từng bước vào con đường ấy và kết thúc không tốt đẹp".

"Tôi may mắn vì có gia đình để khuyên nhủ. Trong cộng đồng nơi tôi sống, rất nhiều người chỉ được nuôi dưỡng bởi mẹ đơn thân, anh chị hoặc hàng xóm, bạn bè. Nếu đếm số bạn bè của tôi có đủ cả cha lẫn mẹ, tôi thậm chí không cần dùng hết một bàn tay", Raphinha kết luận về hoàn cảnh bản thân so với nhiều đứa trẻ khác ở Restinga.

Để theo đuổi ước mơ bóng đá, với hy vọng kiếm được một bản hợp đồng, Raphinha buộc phải đến Imbituba cách Porto Alegre khoảng 380 km về phía bắc để tìm cơ hội. Cứ mỗi lần đi, anh phải mất 6 tiếng di chuyển.

Raphinha thời còn khoác áo CLB Avai - bệ phóng đầu tiên cho sự nghiệp nhà nghề của anh. Ảnh: GE Globo

Tại đó, anh được ông Diogo Fernandes, một tuyển trạch viên kiêm HLV đội trẻ của CLB Avai ở giải hạng nhì Brazil, thay đổi số phận trong một dịp đến xem giò các cầu thủ Imbituba. Năm 18 tuổi, Raphinha mới đặt chân vào một CLB bóng đá chuyên nghiệp, dù chỉ chơi cho đội U20 của Avai.

Thời gian tại Avai cũng có lúc không suôn sẻ. Sau một lần gặp chấn thương và mất suất đá chính ở đội U20, Raphinha từng nghĩ đến việc về hẳn Restinga. Gia đình không ngăn cản, nhưng mẹ Raphinha nhắc nhở rằng nếu không đá bóng, anh sẽ phải tìm một công việc bình thường khác, ở siêu thị hoặc tiệm cắt tóc.

"Tôi hiểu cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt thế nào, không chỉ vì tôi xuất thân từ khu ổ chuột, mà còn bởi mẹ tôi đã phải làm hết việc này đến việc nọ", Raphinha kể thêm. "Nếu mẹ tôi viết lý lịch bản thân, bạn sẽ thấy một danh sách dài những công việc bà từng làm: thợ làm tóc, thợ móng tay, bán nước hoa, bán quần áo, tiếp tân, bồi bàn... Mẹ tôi làm tất cả để nuôi sống gia đình, và còn để dành dụm lấy được một bằng cấp".

Chính tấm gương từ mẹ đã thôi thúc Raphinha không từ bỏ. Hai năm sau ngày gia nhập Avai, dù không một lần được ra sân trong màu áo đội một, anh được Vitoria Guimaraes của Bồ Đào Nha chiêu mộ. Phần còn lại là hành trình thăng tiến theo thời gian của Raphinha ở châu Âu: sang Sporting, đến Rennes, rồi Leeds Utd và hiện là Barca, nơi anh chiếm được cảm tình từ toàn đội lẫn các CĐV không chỉ bởi tài năng, mà còn ở sự tận hiến.

Raphinha (áo trắng) cùng bố mẹ (giữa) và em trai trong một chuyến du lịch tại Barcelona.

Sau khi bắt đầu thành danh, Raphinha đã lập ra một dự án từ thiện ở quê nhà Restinga mang tên Projeto Vencedor, với mục đích không chỉ đào tạo bóng đá, mà còn giúp thay đổi cuộc đời, số phận của những trẻ em hoàn cảnh khó khăn, mà chính anh từng là một trong số ấy.

Hoàng Thông tổng hợp