Rạp phim tẩy chay hãng Universal

AMC và Cineworld - hai chuỗi rạp lớn nhất thế giới - tẩy chay Universal sau khi hãng này muốn đẩy mạnh phát hành phim trực tuyến.

Theo Deadline, trong ngày 28 và 29/4, AMC và Cineworld lần lượt thông báo không chiếu phim của Universal khi rạp hoạt động lại. Nguyên nhân là hãng này thông báo dự định đẩy mạnh việc phát hành phim trên nền tảng trực tuyến. Điều này có thể khiến doanh thu ở rạp bị ảnh hưởng.

Trước đó, trên Hollywood Reporter, Jeff Shell - CEO của Universal - cho biết hãng hướng đến phát hành phim cùng lúc ở cả rạp và trực tuyến sau thành công của Trolls World Tour. Hoạt hình này ra mắt từ ngày 10/4 trên các nền tảng trực tuyến (dưới dạng cho thuê) lẫn chiếu rạp. Tác phẩm được đón nhận, thu về khoảng 100 triệu USD ở Mỹ.

Trailer Trolls World Tour Trailer "Trolls World Tour".

Theo thỏa thuận nhiều năm giữa hãng phim và rạp chiếu, một tác phẩm chỉ chiếu ở các nền tảng khác sau 90 ngày ra rạp. Hãng Universal phá thỏa thuận này với hoạt hình Trolls World Tour, cho biết đây là giải pháp trong thời Covid-19. Các rạp không phản ứng mạnh với trường hợp này, nhưng phát ngôn của Shell khiến các chủ rạp cảm thấy đây là mối đe dọa lâu dài. Theo báo Âu Mỹ, các rạp muốn "tấn công" quyết liệt Universal để ngăn các hãng khác làm theo.

Đại diện Hiệp hội Chủ rạp Mỹ nói: "Universal không có cơ sở dùng tình thế bất thường (dịch bệnh) làm bàn đạp cho việc bỏ qua quy tắc phát hành phim ở rạp". Trong khi đó, phía Universal cho biết vẫn ưu tiên chiếu rạp và sẽ gặp các chủ rạp bàn thảo.

Universal là một trong các hãng phát hành phim lớn nhất Hollywood, đang giữ các thương hiệu Jurassic World, The Secret Life of Pets, Despicable Me. Còn AMC, Cineworld là hai chuỗi rạp lớn nhất thế giới, hoạt động ở Mỹ và nhiều nước khác.

Từ tháng 3, rạp phim nhiều nước đóng cửa do dịch bệnh, các tác phẩm dời lịch chiếu. Nếu tình hình chuyển biến tốt, Tenet của đạo diễn Christopher Nolan sẽ là bom tấn đầu tiên ra rạp sau dịch vào ngày 17/7.

Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter)