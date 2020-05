Rạp phim sắp mở lại

Loạt rạp phim trong nước mở lại từ ngày 9/5, chiếu một số tác phẩm cũ và áp dụng những biện pháp phòng Covid-19.

Đại diện CGV, Galaxy, BHD cho biết các hệ thống rạp sẽ mở cửa trên toàn quốc cuối tuần này, sau hai tháng gián đoạn kinh doanh. Theo chỉ đạo của chính phủ ngày 7/5, các ngành nghề dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường và karaoke, được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. 21 ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" - một trong các phim được chiếu lại.

Một số tác phẩm chiếu cuối tuần này là The Dustwalker, Honest Candidate, Bloodshot (từng chiếu hồi tháng 3), The Invisible Man (từng chiếu hồi tháng 2), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), Anh trai yêu quái (2019), Johnny English Strikes Again (2018), Tháng năm rực rỡ (2018). Chuỗi rạp BHD, Galaxy chưa công bố các phim sẽ chiếu.

Để phòng Covid-19, hệ thống CGV thực hiện quy trình nhiều bước như giãn cách ghế ngồi trong phòng chiếu (hai người cách nhau hai ghế trống), giãn cách vị trí xếp hàng tại quầy vé và bắp nước, ngồi chờ tại khu vực sảnh, sử dụng màn kháng khuẩn trên các tay cầm và cửa rạp, nhân viên và khách bắt buộc đeo khẩu trang, xịt khuẩn tại phòng chiếu, kiểm tra thân nhiệt...

Một rạp phim ở Nguyễn Du thông báo đóng cửa từ ngày 14/3. Ảnh: Quỳnh Trần.

Hoạt động chiếu phim ở Việt Nam dừng từ tháng 3, bắt đầu ở các địa phương có nhiều người nhiễm nCoV như TP HCM, Hà Nội, sau đó toàn quốc. CGV cho biết doanh thu chiếu phim tháng 3 giảm 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, còn tháng 4 hoàn toàn không có doanh thu. Hệ thống BHD cho biết phải chi vài chục tỷ đồng để duy trì hoạt động của đơn vị dù không có khách.

Do dịch, nhiều nước cũng đóng cửa rạp phim, còn các hãng dời ngày ra mắt tác phẩm. Một thách thức với các hệ thống rạp khi mở cửa lại là chưa có những tác phẩm lớn để chiếu. Trong tháng 5, một số phim mới dự kiến ra rạp Việt là Dreamkatcher (15/5), Danur 3 (15/5), Low Season (22/5), Truyền thuyết về Quán Tiên (22/5), Coma (29/5), Search Out (29/5).

Ân Nguyễn