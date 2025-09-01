Ráo riết 'săn' nhân sự cho sân bay Long Thành

Đồng NaiDoanh nghiệp đang chạy đua tuyển dụng, đào tạo hàng nghìn lao động để chuẩn bị cho sân bay lớn nhất nước đi vào hoạt động.

Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc để hoàn thành cuối năm 2025, dự kiến hoạt động năm 2026. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; giai đoạn một sẽ khai thác 25 triệu khách. Vốn đầu tư toàn dự án gần 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD).

Song song với tiến độ xây dựng, các doanh nghiệp hàng không bắt đầu chuẩn bị nguồn nhân lực. Dự kiến các đơn vị cần tổng cộng khoảng 14.000 lao động cho giai đoạn đầu, trong đó 5.000 người trình độ đại học trở lên, 2.000 lao động phổ thông, còn lại là nhân lực sơ – trung cấp, cao đẳng nghề.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện. Ảnh: Phước Tuấn

Phó tổng giám đốc Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) Lê Thị Hoàng Oanh cho biết công ty cần tuyển nhiều vị trí: phục vụ hành lý, sửa chữa thiết bị, vận hành máy móc, vệ sinh tàu bay... với mức thu nhập bình quân 15-20 triệu đồng/tháng. Người lao động được hưởng đầy đủ phúc lợi, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ ăn giữa ca, thưởng lễ Tết và nghỉ mát hàng năm.

"Chúng tôi ưu tiên lao động Đồng Nai. Ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT, sức khỏe tốt, chịu khó và sẵn sàng làm việc theo ca. Sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo nghề để nhanh chóng bắt nhịp công việc", bà Oanh nói.

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), nhu cầu tuyển dụng hơn 400 người, gồm phục vụ hành khách, kiểm soát tải, điều phối chuyến bay, sửa chữa thiết bị mặt đất, công nghệ thông tin, vận hành trang thiết bị...

Phó tổng giám đốc Lưu Hoàng Minh thông tin người lao động cần có ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tự tin, chịu được áp lực. Ứng viên sẽ được đào tạo trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đủ kinh nghiệm để làm việc tại Long Thành khi khai thác.

Trước đó, ACV đã đăng tuyển 1.400 nhân sự chuyên môn như kỹ sư điện, điện tử – viễn thông, cơ khí – tự động hóa, hóa nghiệm... Các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ mặt đất khác cũng cần gần 1.500 người, nâng tổng nhu cầu tuyển dụng hiện nay lên hơn 3.000 vị trí.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV, nhận định Long Thành không chỉ là dự án hạ tầng mà còn hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực.

"Với hơn 3.000 cơ hội nghề nghiệp, đây là hành trình để lao động trẻ khẳng định năng lực, góp phần xây dựng hình ảnh một sân bay hiện đại, văn minh, thân thiện", ông nói. ACV cam kết đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng và phát triển sự nghiệp.

Bạn trẻ nghe tư vấn nghề nghiệp trong sân bay Long Thành tại ngày hội việc làm 23/8. Ảnh: Phước Tuấn

Trong 3 ngày tổ chức ngày hội việc làm tổ chức mới đây, ACV ghi nhận 1.300 ứng viên để lại thông tin. Đây sẽ là dữ liệu tham khảo khi các đợt tuyển dụng chính thức được triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết địa phương phối hợp với ACV tổ chức nhiều ngày hội việc làm để học sinh, sinh viên và người lao động tiếp cận nhu cầu tuyển dụng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường truyền thông để người dân nắm bắt thông tin, từ đó tham gia đào tạo, bổ sung nhân lực kịp thời cho sân bay.

Lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng người dân thuộc các xã đã nhường đất cho dự án, giúp họ có sinh kế lâu dài.

Đồng Nai đã phê duyệt đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ giai đoạn 2024-2026, định hướng đến 2030. Mục tiêu là hỗ trợ khoảng 4.800 lao động địa phương tìm việc trong và ngoài sân bay. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về mức chi đào tạo nhân lực giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, trong 14.000 lao động cần cho giai đoạn một, ngoài lực lượng phổ thông, phần lớn là nhân lực chất lượng cao như lãnh đạo, quản lý, nhân viên trực tiếp vận hành, kinh doanh dịch vụ.

Tại hội nghị Đào tạo nguồn nhân lực vận hành sân bay Long Thành cuối năm 2024, đại diện ACV lưu ý khi sân bay khai thác, hầu hết chuyến bay đường dài trên 1.000 km sẽ chuyển về Long Thành. Vì vậy các trường cần tập trung đào tạo chuyên ngành bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, công nghệ thông tin, sinh trắc học, tự động hóa xử lý hành khách và hành lý.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp vào sức cạnh tranh của sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác", Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường nói.

Vị trí sân bay quốc tế Long Thành. Đồ họa: Hoàng Thanh

Long Thành là dự án hạ tầng lớn nhất ngành hàng không Việt Nam từ trước đến nay, kỳ vọng giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn quá tải. Theo các chuyên gia, bài toán nhân sự được xem là then chốt để vận hành hiệu quả sân bay. Không chỉ tuyển dụng đủ số lượng, ngành hàng không còn cần đội ngũ lao động có kỹ năng chuyên môn cao, kỷ luật, ngoại ngữ tốt và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Phước Tuấn