Rangnick lần đầu chỉ đạo Man Utd cuối tuần này

Tiếp Crystal Palace sẽ là thử thách đầu tiên với Ralf Rangnick trên cương vị HLV tạm quyền trong sáu tháng của Man Utd.

Rangnick được biết đến là chiến lược gia tài ba, người tiên phong cho lối đá pressing tổng lực đang lên ngôi. Ông từng là thầy của những cầu thủ xuất sắc, tạo ra những tập thể mạnh. Nhưng thử thách tại sân Old Trafford hoàn toàn khác. Rangnick không ở môi trường bóng đá Đức quen thuộc, và nếu nâng tầm Man Utd thành công, đó sẽ là mốc son trong sự nghiệp của HLV 63 tuổi.

Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea may mắn khi thắng Watford 2-1 hồi giữa tuần. Chiến lược gia 48 tuổi phải xoay tua đội hình và điều đó khiến lối chơi của Chelsea trở nên thô cứng. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn ra về với ba điểm, nhưng trả giá cho điều đó là chấn thương của Trevoh Chalobah.

Sau chuỗi trận thăng hoa mà đỉnh cao là trận thắng Liverpool 3-2 hôm 7/11, West Ham sa sút trong hai tuần qua. Họ thua Wolves, Man City rồi hòa Brighton. Thầy trò David Moyes vẫn đứng thứ tư do các đội phía sau kìm chân nhau. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm lại sự tự tin, vị trí đó sẽ tuột khỏi tay West Ham.

Ba vòng gần nhất, Liverpool đều ghi bốn bàn vào lưới đối thủ và chỉ một lần thủng lưới. Cầu thủ ưa thích tốc độ như Traore chắc hẳn rất muốn thi đấu theo triết lý của Klopp. Việc chưa tìm được chỗ đứng trong mắt HLV Bruno Lage và mới đá chính bảy trận mùa này càng củng cố mong muốn ra đi vào tháng Một của Traore.

Roberto Firmino, Harvey Elliott và Curtis Jones vắng mặt bên phía Liverpool. Naby Keita và Joe Gomez đã tập trở lại nhưng nhiều khả năng chỉ dự bị. Wolves không có Pedro Neto, Hugo Bueno, Jonny, Willy Boly, Yerson Mosquera và Marcal. Daniel Podence trở lại sau khi nhiễm nCoV.



Watford - Man City: 0h30 Chủ Nhật, 5/12

Pep Guardiola thừa nhận Man City đang rơi vào tình trạng báo động về nhân sự khi nhiều trụ cột dính chấn thương. HLV người Tây Ban Nha phải bổ sung nhiều cầu thủ trẻ từ học viện trên ghế dự bị. Nhưng điều đó không ngăn bước tiến của Man City. Thắng Aston Villa 2-1 hồi giữa tuần là chiến thắng thứ sáu liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Vận đen của người này có thể là may mắn với người khác. Aymeric Laporte vắng mặt do thẻ phạt cùng với chấn thương của John Stones giúp Nathan Ake có cơ hội ghi điểm với Guardiola. Trận thắng Aston Villa mới là lần thứ tư trung vệ người Hà Lan đá chính mùa này. Mùa trước, anh chỉ đá chính chín trận do bị chấn thương, sau khi gia nhập Man City với giá 53 triệu USD vào hè 2020. Nhưng khi Laporte trở lại, liệu Ake có tiếp tục được tin tưởng?