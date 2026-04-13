Range Rover Sport 2026 ra mắt khách Việt, giá từ 5,9 tỷ đồng

Mẫu SUV hạng sang phiên bản mới, hai hệ truyền động PHEV hoặc ICE, tùy chọn 6 phiên bản.

Thương hiệu xe sang Anh Land Rover giới thiệu Range Rover Sport 2026 cho thị trường Việt Nam ngày 11/2. Range Rover Sport 2026 là phiên bản mới, thêm tùy chọn hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) bên cạnh máy xăng.

Range Rover Sport 2026 cung cấp các phiên bản: S, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography và SV. Mẫu SUV hạng sang bản tiêu chuẩn Dynamic SE từ 6,989 tỷ đồng. Trong khi các bản đặt hàng theo yêu cầu (chưa bao gồm các tùy chọn cấu hình bổ sung) giá từ 5,959 tỷ đồng cho bản S MHEV và Dynamic SE PHEV từ 6,359 tỷ đồng.

Trong đó, các bản Dynamic mang đến diện mạo mới và tập trung vào hiệu năng. Khách hàng có thêm tùy chọn gói Stealth Pack giới hạn dựa trên bản Dynamic SE, điểm nhấn làm nên tên tuổi của Range Rover Sport bởi khả năng vận hành cùng hệ truyền động mạnh mẽ.

Khách hàng Việt Nam giờ có hai lựa chọn hệ truyền động. Dẫn đầu dải sản phẩm PHEV (plug-in hybrid) thế hệ mới là bản 460, kết hợp liền mạch giữa động cơ xăng 3.0 6 xi-lanh thẳng hàng, môtơ điện (140 mã lực) và bộ pin 38,2 kWh, sản sinh công suất 460 ps (454 mã lực), mô-men xoắn 660 Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút. Xe có ba chế độ lái, gồm Hybrid Mode, EV Mode và Save Mode.

Nhờ ứng dụng công nghệ PHEV, bản 3.0 Dynamic SE 460 plug-in hybrid có phạm vi hoạt động thuần điện 118 km theo công bố của hãng và lên tới 740 km khi kết hợp cả xăng-điện. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và tốc độ tối đa 225 km/h.

Bản động cơ đốt trong (ICE) P36 với máy xăng 3.0 6 xi-lanh mild-hybrid (MHEV), công suất 360 ps (355 mã lực), mô-men xoắn 500 Nm tại 1.750-5.000 vòng/phút

Bản PHEV của Range Rover Sport 2026 hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW từ 0-80% pin chưa đầy một giờ hoặc sạc đầy gần 5 giờ với bộ sạc AC 7,2 kW tại nhà.

Bản Dynamic SE 460 PHEV trang bị tiêu chuẩn: vành 22 inch, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí Air Purification Pro, màn hình kính lái HUD, hộc lạnh phía trước, bộ sạc AC 7,3 kWh tại nhà gồm phí lắp đặt.

Lương Dũng