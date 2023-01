Đèn chiếu sáng mỏng nhất trong gia đình Range Rover, nhưng mỗi bên chứa đến 1,3 triệu tinh thể gương phản xạ ánh sáng được thiết kế tinh xảo, nhờ công nghệ Digital LED của Land Rover. Đồ hoạ LED ở đèn hậu được làm mới, thiết kế liền mạch với dòng chữ Range Rover nối liền hai bên. Những đặc trưng mang đậm tính di sản của Land Rover được duy trì trên mẫu SUV thế hệ mới nhất, gồm nắp capô kiểu vỏ sò, nóc xe phẳng, trục trước tiến sát phần đầu xe tạo lợi thế vận hành. Ở Range Rover Sport 2023, thiết kế tay nắm cửa ẩn bên thân giúp nhấn mạnh bề mặt tinh giản.

Về kích thước, Range Rover Sport không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước, trục cơ sở dài hơn 50 mm và kích thước tổng thể lớn hơn 76 mm. Không gian để chân hàng ghế sau tăng 31 mm và không gian chứa đồ ở phía cốp rộng hơn 10% so với phiên bản tiền nhiệm. Vật liệu mới ở hệ khung gầm MLA Flex tăng độ cứng vững hơn 35% so với thế hệ trước.