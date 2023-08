Range Rover Evoque – SUV hạng sang cho người dùng đô thị

Mẫu SUV nhỏ nhất của Land Rover hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, nổi bật ở tính thời trang và khả năng vận hành linh hoạt.

Xuất phát từ mẫu concept LRX ra mắt tại triển lãm Salon International de l'Automobile Geneve năm 2008, Evoque là dòng xe mở ra hướng đi mới cho thương hiệu xe sang nước Anh. Mẫu SUV khi đó được kỳ vọng là cầu nối giữa những giá trị di sản của Land Rover với xu thế thời trang, linh hoạt và nhỏ gọn của người dùng trong thời đại mới.

Bên cạnh các dòng xe truyền thống và giàu tính lịch sử, đội ngũ phát triển của Land Rover đã tìm hướng đi mới, nhằm đưa những giá trị truyền thống của thương hiệu vào mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận hơn. Kết quả là Evoque, mẫu SUV hạng sang với kích thước nhỏ nhất của thương hiệu, sử dụng vật liệu nhẹ và động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Range Rover Evoque trên đường phố.

Những thành công bước đầu của Evoque được ghi nhận bằng doanh số, khi sản lượng giai đoạn đầu gần như được bán hết, theo công bố từ Land Rover. Mẫu xe đưa ra định nghĩa mới của hãng Anh về dòng SUV đô thị nhỏ gọn, đồng thời vẫn duy trì DNA đặc trưng thương hiệu, về các dòng xe bền bỉ, khả năng vượt địa hình và vật liệu sang trọng.

"Evoque mang đến thông điệp rằng Land Rover rất coi trọng tính bền vững. Dù mang những bản sắc đặc trưng của thương hiệu, nhưng Evoque là một chiếc Land Rover rất khác biệt", Phil Popham, CEO Land Rover thời điểm đó nhận định.

Evoque mở ra cơ hội tiếp cận cho nhóm khách hàng mới, trẻ trung và đam mê thương hiệu Land Rover hoặc dành cho những người sở hữu dòng cỡ lớn, muốn mua thêm xe để di chuyển trong phố hàng ngày. Ngoài ra, từ những ngày đầu chinh phục thị trường, Evoque được chọn lựa bởi nhiều tín đồ thời trang trên thế giới, dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người ưa thích sự khác biệt, theo đại diện hãng.

Trước đây, những chiếc Land Rover thường được cầm lái bởi nam giới, nhưng với Evoque, hãng xe muốn mở rộng ra nhóm khách nữ, những người muốn có trải nghiệm với mẫu SUV thời trang đô thị. Kết quả, Range Rover Evoque thế hệ mới giành giải thưởng Women’s World Car of the Year (WWCOTY), Xe của năm dành cho phái nữ ở hạng mục SUV vào năm 2019.

Evoque có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Trong suốt quá trình phát triển, hãng xe Anh nhiều lần cải tiến, nâng cấp các tính năng công nghệ cho Evoque, cũng như thay đổi các đường nét thiết kế ngoại thất. Đi theo tôn chỉ "Above and Beyond" của thương hiệu, Evoque được làm mới một số chi tiết ngoại hình, mang đến vẻ ngoài liền lạc hơn so với phiên bản cũ. Một số chi tiết được làm tinh tế hơn, như phần hốc gió, tay nắm cửa thu vào tự động.

Khối động cơ tăng áp 2.0 trên Evoque không cho những cú vọt ga dính lưng, thay vào đó là phản ứng vừa phải với nhu cầu sử dụng trong đô thị. Vô-lăng kích thước nhỏ gọn, được hãng chăm chút thiết kế từng phím gạt, bề mặt bóng bảy và dễ sử dụng. Phía trung tâm là màn hình giải trí thiết kế điệu đà, bo tròn các góc, khả năng tùy chỉnh độ ngả theo mắt nhìn của người lái. Bên trong, giao diện sử dụng được hãng đầu tư thiết kế đồ họa sắc nét, tính logic cao, dễ làm quen với người lần đầu tiếp cận thương hiệu Land Rover.

Thiết kế nội thất mang xu hướng tối giản.

Bước ra đường trường, hệ thống Terrain Response 2 cùng khung gầm đặc trưng Land Rover cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh cấu hình hộp số, hệ thống lái và giảm xóc tùy vào điều kiện vận hành. Evoque có đến 6 chế độ lái, người dùng có thể tùy chọn theo sở thích hoặc điều kiện đường, trơn trượt, bùn lầy, đường cát, sỏi đá hoặc chế độ tiết kiệm nhiên liệu. DNA đặc trưng của Land Rover giúp Evoque có những trang bị không đối thủ nào trong phân khúc sở hữu. Ngoài ra, nội thất Evoque được thiết kế theo hướng sang trọng và tối giản, loại bỏ các chi tiết thừa, ví dụ tay nắm đặt trên trần xe.

Giá bán khởi điểm từ 2,959 tỷ đồng, Evoque là mẫu Land Rover có giá bán dễ tiếp cận bậc nhất, hứa hẹn mang đến những giá trị khác biệt, đậm chất Anh cho người dùng cá tính, thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Tuấn Vũ

Ảnh: JLR