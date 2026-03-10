Range Rover Evoque 2026 ra mắt bản plug-in hybrid, giá 3,319 tỷ đồng

Bản hybrid sạc ngoài của Evoque trang bị động cơ xăng 1,5 lít và môtơ, tổng công suất 309 mã lực, tầm hoạt động thuần điện 66 km.

Ngày 9/3, nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam ra mắt Evoque mới nhập khẩu từ Anh. Ở đời 2026, hãng bỏ phiên bản động cơ 1.5 thuần xăng. Lựa chọn cho khách là các bản 2.0 dẫn động 4 bánh AWD và tùy chọn máy mới - hybrid sạc ngoài (PHEV).

Về thiết kế, Range Rover Evoque 2026 giữ nguyên tạo hình so với bản tiền nhiệm ra mắt hồi đầu 2025. Xe sở hữu phong cách tối giản theo xu hướng chung của các sản phẩm khác cùng nhà Range Rover.

Mẫu xe nhỏ nhất của thương hiệu Anh trang bị đèn pha Pixel LED mảnh với dải LED ban ngày đặc trưng thương hiệu, tay nắm cửa dạng ẩn. Land Rover trang trí với đường viền tạo điểm nhấn quanh xe. Thiết kế cụm đèn hậu LED cũng dạng mảnh, nối liền nhau bằng thanh trang trí màu đen.

Nội thất của Range Rover Evoque lắp màn hình cảm ứng cong 11,4 inch mới với hệ thống giải trí Pivi Pro 2. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Cần số kiểu dáng mới thon gọn hơn trước.

Xe có các công nghệ như camera 3D Surround View toàn cảnh, quan sát gầm xe (ClearSight Ground View). Hệ thống âm thanh Meridian. Điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây.

Range Rover Evoque 2026 trang bị công nghệ quản lý chất lượng không khí cao cấp. Hệ thống này có mặt trong gói Comfort tùy chọn, hoặc là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Autobiography, bao gồm khả năng lọc bụi mịn PM2.5 và quản lý nồng độ CO₂.

Giống như các thế hệ Evoque trước đây, hãng cũng cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho cho nội thất. Một trong số đó là vải len pha Kvadrat, một vật liệu thay thế cho da, lấy cảm hứng từ ngành may đo thủ công cao cấp.

Về hệ truyền động, bản động cơ 2.0 trên Evoque cho công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Với bản PHEV, động cơ kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp và môtơ, cho tổng công suất 309 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD.

Bộ pin trên bản PHEV của Range Rover Evoque có dung lượng 15 kWh, cho tầm hoạt động 66 km. Với bộ sạc cầm tay 7 kW theo xe, thời gian sạc đầy khoảng 2 giờ.

Giá bán của Evoque 2026 là 2,739 tỷ đồng cho bản S 2.0L AWD và 3,319 tỷ đồng bản Hoxton Edition 309PS 1.5L AWD PHEV (thay cho bản Dynamic SE). Ở nhóm SUV cỡ nhỏ hạng sang như Evoque, các dòng như Mercedes GLA, BMW X1 đều đã ngưng bán. Lựa chọn của khách ở phân khúc này còn có Lexus NX (3,27 tỷ đồng), thấp hơn là Audi Q3 (1,89 tỷ đồng).

Thành Nhạn