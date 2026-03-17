Rạng Đông giới thiệu hệ thống điện mặt trời mái nhà

Rạng Đông giới thiệu giải pháp điện mặt trời mái nhà tích hợp, hướng tới các tiêu chuẩn ESG, Lotus, phục vụ hộ gia đình, doanh nghiệp muốn chủ động nguồn điện.

Điện mặt trời Huawei - Rạng Đông cung cấp hệ thống đồng bộ, gồm tấm pin năng lượng mặt trời, biến tần, hệ thống lưu trữ, tủ điện và nền tảng quản lý năng lượng thông minh. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức vận hành như tự sản xuất - tự tiêu thụ, lưu trữ điện hoặc hòa lưới bám tải.

Theo doanh nghiệp, điểm trọng tâm của giải pháp nằm ở việc đồng bộ thiết bị và nền tảng quản lý nhằm đảm bảo hiệu suất và độ ổn định trong vận hành. Công nghệ biến tần và quản lý năng lượng do Huawei cung cấp, tích hợp các công cụ giám sát, phân tích dữ liệu nhằm tối ưu sản lượng điện.

Công trình điện mặt trời Huawei - Rạng Đông lắp đặt cho hộ gia đình tại TP HCM. Ảnh: Rạng Đông

Rạng Đông sở hữu hệ sinh thái chiếu sáng năng lượng mặt trời đồng bộ, cùng mạng lưới phân phối và dịch vụ kỹ thuật rộng khắp toàn quốc. Hệ thống được triển khai trọn gói từ khảo sát, thiết kế, lắp đặt đến vận hành, với chính sách bảo hành lên đến 10 năm và hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Theo ông Nguyễn Hoàng Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, hiệu quả của hệ thống điện mặt trời không chỉ phụ thuộc vào công suất lắp đặt mà còn nằm ở khả năng vận hành ổn định và an toàn trong thời gian dài.

"Khách hàng hiện quan tâm nhiều hơn đến tính đồng bộ của thiết bị, khả năng giám sát thông minh và độ bền của hệ thống. Vì vậy quá trình triển khai cần thực hiện đầy đủ từ khảo sát, thiết kế đến hoàn thiện pháp lý để tối ưu hiệu quả vận hành", ông Kiên cho biết.

Các thiết bị trong hệ thống như tấm solar biến tần và pin lưu trữ được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Doanh nghiệp cho biết hệ thống có thời gian bảo hành lên đến 10 năm.

Hệ thống, thiết bị (tấm solar, inverter, pin lưu trữ) được thử nghiệm, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Rạng Đông

Theo Rạng Đông, doanh nghiệp đã triển khai nhiều công trình điện mặt trời mái nhà trên cả nước, từ hộ gia đình, trang trại nông nghiệp đến nhà xưởng và cơ sở sản xuất.. Nhiều hệ thống đã vận hành ổn định trong thời gian dài, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững

Theo các đơn vị triển khai trên thị trường, thời gian hoàn vốn của hệ thống điện mặt trời hiện khoảng 3-4 năm, tùy quy mô đầu tư và mức tiêu thụ điện. Tuổi thọ hệ thống có thể đạt 25-30 năm.

Với điều kiện bức xạ tại Việt Nam, hệ thống điện mặt trời công suất 1 MWp có thể tạo ra khoảng 1,2-1,5 triệu kWh điện mỗi năm. Nếu tính theo giá điện trung bình 2.000-2.500 đồng mỗi kWh, hệ thống có thể giúp tiết kiệm khoảng 2,4-3,7 tỷ đồng chi phí điện mỗi năm.

Sản lượng điện này đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 900-1.200 tấn CO2 mỗi năm so với nguồn điện hóa thạch.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng sạch tăng lên, điện mặt trời mái nhà đang được nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp xem xét như một giải pháp năng lượng dài hạn.

Hoài Phương