Rắn lục xanh gây cơn sốt xổ số

Thái LanNgày 14/9, một con rắn lục xanh mắc kẹt trước ôtô ở tỉnh Phetchabun, khiến nhiều người dân đổ xô chụp ảnh biển số để tìm con số may mắn trước kỳ mở thưởng.

Con rắn được phát hiện trên ôtô đậu trước một cửa hàng tiện lợi ở huyện Si Thep. Nhân viên cứu hộ có mặt và đưa con vật ra khỏi lưới tản nhiệt xe an toàn, sau đó thả về tự nhiên.

Biển số xe 3243, nơi con rắn mắc kẹt, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người dân xung quanh ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với niềm tin có thể mang lại may mắn.

Theo các chuyên gia, hiện tượng tìm số từ điềm báo là một phần của văn hóa chơi xổ số ở Thái Lan. Nhìn thấy động vật lạ, đặc biệt là rắn, thường được coi là điềm báo may mắn, nhất là khi trùng với những ngày quan trọng như ngày quay số trúng thưởng.

Đây không phải lần đầu rắn xuất hiện gây "sốt xổ số". Cuối tháng 8, một gia đình báo tin thấy rắn lục xanh bò đến trước cửa nhà suốt ba đêm liên tiếp, nhiều người gọi đó là dấu hiệu tài lộc. Họ lấy ngày giờ, địa chỉ làm số để mua vé.

Trước đó, ở tỉnh Buriram, 9 con rắn con rơi từ cây xuống nóc ôtô, khiến hàng xóm kéo đến chụp ảnh biển số.

Con rắn lục xanh mắc kẹt trên xe ôtô, hôm 14/9. Ảnh: thethaiger

Nghiên cứu của hai nhà xã hội học Thái Lan Sunisa Pravichai và Vanchai Ariyabuddhiphongs công bố trên Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, cho thấy những người có niềm tin mê tín mạnh thường tìm số từ sự kiện, động vật, giấc mơ... rồi mua vé với tần suất cao, dễ dẫn đến nghiện cờ bạc và ảnh hưởng tài chính gia đình.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là "number search" – hành vi tìm kiếm số từ sự kiện bất thường, từ đó đặt niềm tin rằng may mắn sẽ đến.

Tuy nhiên, theo Pravichai, niềm tin này dễ khiến người nghèo rơi vào vòng xoáy "mua vé số – thất bại – tiếp tục tìm điềm báo mới", làm củng cố sự phụ thuộc vào mê tín thay vì giải pháp thực tế.

Nhật Minh (Theo thethaiger)