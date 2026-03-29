Rắn hổ mang xuất hiện trong phòng ngủ tại khách sạn

Hai du khách tại khách sạn Krabi, Thái Lan hoảng loạn tháo chạy khi phát hiện con rắn hổ mang dài 1,5 m đang bò sát đầu trong phòng ngủ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 28/3, một trong hai người bất ngờ tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, chạy ra khỏi phòng và la hét rằng có rắn trên giường, ngay sát đầu. Ban đầu, người còn lại đang ngủ cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng hoặc điều gì đó mang tính tâm linh.

Khoảnh khắc phát hiện rắn hổ mang trong khách sạn. Ảnh: @pureguava10300

Tuy nhiên, tình huống nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi những tiếng kêu thất thanh vang lên rõ ràng hơn: "Có rắn! Có rắn đang bò qua cổ tôi, một con hổ mang". Ngay sau đó, khi kiểm tra khu vực quanh giường, họ bàng hoàng phát hiện một con rắn hổ mang lớn đang ở trong phòng, liên tục phát ra tiếng rít đe dọa.

Một người bắt rắn được gọi đến xử lý. Trong video lan truyền, người này kiểm tra căn phòng trước khi phát hiện con rắn ẩn phía sau và dưới giường. Con vật dài khoảng 1,5 m, tỏ ra hung dữ và có phản ứng phòng vệ khi bị tiếp cận.

Khoảnh khắc bắt rắn khỏi phòng khách sạn. Video: @pureguava10300

Sau khi đăng lên mạng xã hội, video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh hãi, cho rằng đây là "cơn ác mộng khi đi du lịch". Một số ý kiến chia sẻ họ sẽ "không thể ngủ nổi" nếu rơi vào tình huống tương tự.

Bên cạnh đó, không ít người nhắc nhở du khách cần kiểm tra kỹ phòng nghỉ, đặc biệt tại các khu vực gần rừng hoặc thiên nhiên. Một số bình luận khác cũng đánh giá cao sự bình tĩnh của người xử lý, cho rằng việc gọi chuyên gia là quyết định đúng đắn trong tình huống nguy hiểm.

Không ít sự cố liên quan đến rắn xuất hiện tại nơi lưu trú từng khiến du khách hoảng sợ tại các điểm đến nhiệt đới. Năm 2023, một du khách tại Bali, Indonesia phát hiện trăn ẩn trong nhà vệ sinh khu nghỉ dưỡng. Trước đó, tại Phuket, Thái Lan, một gia đình cũng tá hỏa khi thấy rắn bò vào phòng khách sạn trong đêm.

Tuấn Anh (Theo Free press journal)