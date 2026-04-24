Rắn hổ mang cắn ông chủ trang trại nuôi rắn

Phú ThọChủ trang trại nuôi rắn hổ mang đang cho chúng ăn bất ngờ bị một con cắn vào mu bàn chân phải, bác sĩ phải truyền 30 lọ huyết thanh để giải độc.

Trang trại của ông nuôi hàng nghìn con rắn hổ mang để lấy nọc độc. Khi bị rắn cắn, ông đã sơ cứu bằng cách rửa vết thương sau đó vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 24/4, các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh nhân nhập viện với vết thương mu bàn chân phải sưng nề, lan lên bắp chân. Tại vị trí bị rắn cắn xuất hiện vết hoại tử kích thước khoảng 1x2 cm.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Cấp Cứu, cho biết ước tính lượng độc tố lớn, bệnh nhân phải sử dụng 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn (gấp nhiều lần bình thường), tiêm phòng uốn ván và kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Hiện, tình trạng bệnh nhân cải thiện, giảm đau buốt, sưng nề.

Vết thương ở chân người bệnh do rắn hổ mang cắn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ đầu tháng 4 đến nay, khoa tiếp nhận 7 ca rắn độc cắn, trong đó 4 trường hợp là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi rắn. "Người am hiểu về loài rắn cũng có thể gặp tai nạn nếu chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn rắn đang sinh sản", bác sĩ Vân nói.

Theo bác sĩ, mùa mưa là giai đoạn sinh nở, phát triển của các loại rắn, nhất là rắn độc. Biến đổi khí hậu và đô thị hóa đã phá vỡ môi trường sống của rắn nên chúng trú ẩn và kiếm ăn trong các khu vườn, tán cây, bụi cỏ, gần dân cư sinh sống và bò vào nhà cắn người.

Mỗi loài rắn có độc tính của nọc khác nhau. Trong đó, rắn hổ mang là một trong những loài rắn cực độc, chứa độc tố thần kinh gây liệt rất nhanh, có thể làm liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ đầu. Cách điều trị hữu hiệu nhất là dùng huyết thanh kháng nọc độc rắn. Thời điểm sử dụng tốt nhất là 6 giờ đầu bị rắn cắn, chậm nhất trong 24 giờ.

Khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động, không chạy hoặc cử động mạnh để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể. Cố định chi bị cắn, giữ vị trí bị rắn cắn thấp hơn tim, tuyệt đối không rạch da, không hút nọc, không đắp lá cây, sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Nếu có thể, ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn để bác sĩ xác định loài và chỉ định huyết thanh phù hợp.

Thùy An