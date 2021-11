AustraliaHai con rắn nâu phương Đông, loài rắn độc thứ hai thế giới, bị bắt khi bò vào nhà dân trong mùa sinh sản.

Rắn độc chui vào ống nước để ghép đôi Đôi rắn nâu phương Đông (Pseudonaja textilis), loài vật bản địa của Australia, chui vào đường ống thoát nước của một ngôi nhà ở Nambour, bang Queensland, để giao phối. Các thợ bắt rắn đã nhanh chóng đến nơi và làm gián đoạn công việc của chúng. Sự gián đoạn khiến con đực tức giận và có vẻ muốn cắn người thợ nhiều lần.

Quá trình bắt rắn được tổ chức Sunshine Coast Snake Catchers ghi lại và đăng lên mạng xã hội hôm 26/10. Đến nay, video đã thu hút hớn 106.000 lượt xem.

"Khi chúng tôi đến nơi, cặp rắn đã chui đầu vào ống nên tôi có thể lén tiếp cận. Tôi tóm cả hai cùng lúc nhưng một con trượt ra khi tôi cố kéo chúng khỏi ống. Cuối cùng, tôi cũng bắt được cả hai và bỏ vào túi với sự giúp đỡ của đồng nghiệp Olivia", Stuart McKenzie, người đứng đầu tổ chức Sunshine Coast Snake Catchers, cho biết.

Rắn nâu phương Đông là loài rắn độc thứ hai thế giới, chỉ sau rắn taipan nội địa (Oxyuranus microlepidotus). Chúng di chuyển nhanh, hung dữ và là loài rắn gây chết người nhiều nhất ở Australia mỗi năm, theo Bảo tàng Australia. Chúng có thể sinh sản nhanh ở những nơi đông dân cư và dễ dàng lẻn vào nhà qua các khe hở nhỏ.

Rắn nâu phương Đông chỉ cần tiêm 4 milligram nọc độc vào nạn nhân, sau đó hỗn hợp mạnh gồm độc tố thần kinh, độc tố tim và chất đông máu bắt đầu gây tê liệt, ngừng tim và chảy máu mất kiểm soát. Một số trường hợp, nạn nhân sẽ chết vì vết cắn khi nọc độc gây chảy máu trong não.

Dù rắn nâu phương Đông thường cảnh giác và hay lo sợ, chúng sẽ tấn công mà không do dự nếu bị đe dọa hoặc gặp tình huống bất ngờ, theo Bảo tàng Australia. Chúng thường co lại thành hình chữ S rồi lao bổ về phía kẻ tấn công. Tháng 10 là mùa sinh sản của rắn nâu phương Đông. Chúng đi tìm bạn tình, do đó, McKenzie và các thợ bắt rắn khác nhận thấy hoạt động của chúng tăng lên.

Thu Thảo (Theo Live Science)