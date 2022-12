Ralph Lauren ra mắt bộ sưu tập Tết 2023

Ngoài ra, áo sơ mi Classic Fit tạo điểm nhấn với màu sắc rực rỡ, họa tiết kẻ sọc và ngựa Pony thêu chỉ vàng. Bộ sưu tập Lunar New Year 2023 đã có mặt tại cửa hàng Polo Ralph Lauren ở Vincom Lotte Center, Hà Nội.

Bộ sưu tập cũng đánh dấu cuộc hợp tác của Ralph Lauren và Better Cotton, nhằm cải thiện phương pháp trồng bông trên toàn cầu. Theo đó, Better Cotton hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác cải tiến, bảo vệ tự nhiên, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại và thực hiện các nguyên tắc bền vững nhằm duy trì sức khỏe nguồn nguyên liệu, giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường.