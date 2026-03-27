Rainforest Distribution nâng cấp chuỗi cung ứng

MỹRainforest Distribution hợp nhất lập kế hoạch, vận hành trên nền tảng đám mây, tối ưu chuỗi lạnh và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Rainforest Distribution - nhà phân phối thực phẩm và đồ uống trọn gói - lựa chọn nền tảng Manhattan Active Supply Chain Planning (SCP) nhằm hợp nhất hoạt động lập kế hoạch chuỗi lạnh và chuyển đổi vận hành đầu - cuối. Giải pháp này giúp doanh nghiệp hiện đại hóa các khâu dự báo nhu cầu, lập kế hoạch và bổ sung hàng tồn kho kiểm soát nhiệt độ trên một nền tảng đám mây thống nhất.

Hệ thống mang lại khả năng hiển thị theo thời gian thực trên toàn mạng lưới, giúp Rainforest cân bằng giữa mức độ dịch vụ, chi phí và năng lực vận hành, đồng thời phản ứng nhanh với biến động nhu cầu trong lưu trữ lạnh và vận chuyển lạnh.

Xe tải vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường ven hồ, hoạt động logistics đường bộ và vận tải chuỗi lạnh trong điều kiện địa hình đa dạng. Ảnh: Rainforest Distribution

Ông Alexander Ridings, CEO Rainforest Distribution, cho biết khi quy mô kinh doanh mở rộng, chuỗi cung ứng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi một giải pháp lập kế hoạch hiện đại có thể theo kịp tốc độ tăng trưởng, cung cấp cái nhìn thống nhất và đáng tin cậy về nhu cầu và tồn kho, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong phục vụ khách hàng. Theo ông, Manhattan Active SCP đáp ứng nhu cầu này với một nền tảng thông minh, tích hợp giữa lập kế hoạch, vận hành và chiến lược phát triển.

Manhattan Active Supply Chain Planning giúp đồng bộ giữa lập kế hoạch và thực thi theo một chiến lược chung, loại bỏ các điểm nghẽn vận hành và hỗ trợ ra quyết định trên toàn doanh nghiệp. Nền tảng có khả năng thích ứng theo thời gian thực với các thay đổi về nhu cầu, lao động, đơn hàng và năng lực, đồng thời liên kết các chức năng lập kế hoạch với hoạt động thực thi trong phân phối lạnh, kho lạnh và vận tải.

Rainforest Distribution là doanh nghiệp phân phối thực phẩm và đồ uống trọn gói tại thị trường Bắc Mỹ, cung cấp dịch vụ từ thu mua, lưu kho đến vận chuyển và giao hàng cho các đối tác bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Công ty tập trung vào chuỗi cung ứng lạnh (cold chain), với hệ thống kho lạnh và vận tải kiểm soát nhiệt độ nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa như thực phẩm tươi sống, đông lạnh và đồ uống.

Rainforest Distribution cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt ở các khâu dự báo nhu cầu, tồn kho và vận hành logistics, nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng đáp ứng khi quy mô kinh doanh mở rộng.

Gia Hân (Theo FleetOwner)