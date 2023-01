Rahm nhiều khả năng đoạt lại ngôi số một thế giới

MỹJon Rahm đang có ba cửa để soán ngôi đầu bảng OWGR từ tay Rory McIlroy, dựa trên thành tích tại Farmers Insurance Open đang diễn ra song song với Desert Classic.

Tuần này, Rahm thi đấu tại Farmers Insurance Open thuộc PGA Tour ở California, chốt kết quả vào chủ Nhật, 29/1. Trong khi đó, McIlroy dự Desert Classic thuộc DP World Tour và sẽ cán đích sau Rahm một ngày, khi giải chậm tiến độ vì thời tiết xấu.

Nếu vô địch sự kiện tại California, Rahm nghiễm nhiên trở lại đỉnh OWGR mà không cần chờ thành tích của McIlroy. Danh xưng "số một thế giới" cũng sẽ thuộc về Rahm nếu anh độc chiếm vị trí á quân, đồng thời McIlroy không chạm tới T3. Rahm cũng sẽ vào cửa tương tự khi một mình cán đích thứ ba và McIlroy về thấp hơn T27.

Rahm dõi theo một cú đánh ở sân South, tổ hợp Torrey Pines tại vòng ba Farmers Insurance Open. Ảnh: PA

Tại Farmers Insurance Open trên sân par72, Rahm đứng T116 (điểm +1) sau vòng 1. Anh sang vòng 2, qua 13 hố vẫn +1 trong khi vạch cắt dự kiến even par. Tuy nhiên, trong năm hố còn lại, đấu thủ Tây Ban Nha bứt phá ngoạn mục. Đoạn đó, anh ghi eagle và chuỗi ba birdie để từ nguy cơ bị loại vọt lên T14 (-4), còn đỉnh bảng ở mức -12.

Vòng áp chót, Rahm ghi thêm 6 điểm, nhờ vậy lên thứ hai (điểm -10) và cách ngôi đầu hai gậy. Trong khi Rahm sắp về đích, McIlroy mới xong trận mở màn, hôm 27/1 và đứng T4 (-6).

Trên OWGR, Rahm đã bốn lần đứng đầu, trong đó lần gần nhất vào ngày 18/7/2021. Đến 27/3/2022, anh bị Scottie Scheffler soán ngôi, khi golfer Mỹ về nhất WGC-Dell Match Play. Scheffler nắm được 30 tuần rồi bị McIlroy - ẵm CJ Cup vào ngày 23/10 năm ngoái - vượt lên. Từ đó đến nay, McIlroy yên vị, nâng thời gian tích luỹ danh "số một thế giới" lên 121 tuần, hơn Rahm 78 tuần.

Rahm 28 tuổi, thua McIlroy năm tuổi. Trên PGA Tour, Rahm đến nay đoạt chín cup, tính cả major US Open 2021 trong khi McIlroy có bốn major - PGA Championship, US Open, The Open trong 23 cup. Dù vậy, McIlroy chưa thể chạm mốc grand slam vì thiếu Masters.

Quốc Huy