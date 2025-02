Radisson Hotel Group có hai resort mới tại Hội An, Hạ Long

Radisson Hotel Group ký hợp đồng quản lý hai khu nghỉ dưỡng Radisson Blu mới ở Hội An, Hạ Long, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới tại Việt Nam.

Năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 39,5%. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ đón khoảng 22-23 triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Đón đầu làn sóng này, Radisson Hotel Group triển khai chiến lược mở rộng mạng lưới toàn quốc, đưa thương hiệu resort cao cấp Radisson Blu đến hai di sản thế giới được UNESCO công nhận: Hội An và Hạ Long.

Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort, Hoi An tại biển Hải My nhìn từ trên cao. Ảnh: Radisson Hotel Group

Radisson Blu Resort, Hoi An nằm bên bờ biển Hà My (Quảng Nam), cách Đà Nẵng vài phút lái xe và phố cổ Hội An khoảng 15 phút di chuyển. Khu nghỉ dưỡng thiết kế kết hợp thiên nhiên, biển cả và văn hóa đặc trưng bản địa.

Tổng công suất gồm 674 phòng nghỉ và suite, 66 biệt thự riêng tư cùng nhiều tiện ích như sân tennis, câu lạc bộ trẻ em, hồ bơi ngoài trời và các môn thể thao dưới nước. Về ẩm thực, du khách có thể ghé nhà hàng hải sản Hooked hoặc Gravity Rooftop Bar.

Lễ ký kết thỏa thuận ra mắt Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay - biểu tượng ven biển mới tại Vịnh Hạ Long của Tập đoàn Radisson Hotel Group. Ảnh: Radisson Hotel Group

Mới đây, Radisson Hotel Group đã ký thỏa thuận ra mắt Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh du thuyền lướt trên sóng nước. Khách sạn gồm 30 tầng, 352 phòng nghỉ, 6 nhà hàng, quầy bar, spa, phòng gym hiện đại cùng hồ bơi xanh mát. Ngoài ra còn có phòng hội nghị đa năng cho 500 khách cùng nhiều phòng họp nhỏ, thích hợp tổ chức các sự kiện kinh doanh, giải trí, xã hội.

Ông Ramzy Fenianos, Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương Radisson Hotel Group, cho biết Việt Nam là điểm đến tiềm năng trên bản đồ du lịch thế giới. Hai khách sạn Radisson Blu mới sẽ giúp du khách cảm nhận được trải nghiệm khác biệt với chất lượng dịch vụ lưu trú cao cấp.

"Radisson Hotel Group cam kết mang đến dịch vụ hiếu khách, tận tâm, truyền cảm hứng tại mọi điểm đến mà khách hàng mong muốn, bao gồm hai di sản thế giới tại Việt Nam là Hạ Long và Hội An", ông Fenianos nói.

Hiện Radisson Hotel Group vận hành 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng dưới ba thương hiệu Radisson Blu, Radisson và Radisson RED. Cùng với hai điểm đến mới tại Hạ Long, Hội An, tập đoàn hiện có mặt tại các tỉnh, thành trải khắp Việt Nam, gồm: Cam Ranh, Đà Nẵng, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quốc.

Á Hiên