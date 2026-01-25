Radar ôtô trở thành mục tiêu trộm cắp mới tại Mỹ

Cảm biến radar trên nhiều mẫu xe đời mới dễ bị tháo trộm trong vài phút, gây thiệt hại hàng nghìn USD cho chủ xe tại Mỹ.

Khi công nghệ trên ôtô ngày càng hiện đại, các linh kiện giá trị cao cũng mở ra cơ hội mới cho tội phạm trộm cắp. Xu hướng mới nhất và đáng lo ngại tại thị trường Mỹ là việc tội phạm nhắm tới các cảm biến radar trên xe, là bộ phận then chốt của hệ thống hỗ trợ lái, có chi phí thay thế lên tới hàng nghìn USD.

Cảm biến radar bị trộm trên mẫu CR-V 2019 tại Mỹ. Ảnh: Reddit/HammyHanded-9567

Hệ thống radar đảm nhiệm nhiều tính năng hỗ trợ lái như phòng tránh va chạm, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn. Trên nhiều mẫu xe đời mới, radar được đặt ngay phía sau logo trước đầu xe, khiến việc tiếp cận và tháo trộm trở nên nhanh chóng. Với những kẻ trộm có kinh nghiệm, toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng hai đến ba phút, khi chỉ cần tháo hai con ốc để lấy cụm radar và tẩu thoát.

Các cụm radar bị đánh cắp thường được rao bán lại trên các chợ trực tuyến tại Mỹ, với giá chỉ 100-150 USD, trong khi thiệt hại mà chủ xe phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều. Chi phí thay thế radar dao động 2.000-3.000 USD, và khoảng 500 USD để kỹ thuật viên hiệu chỉnh lại hệ thống nhằm đảm bảo các tính năng an toàn hoạt động chính xác.

Trong tháng qua, riêng khu Đông Nam thành phố Baltimore đã ghi nhận 8 vụ trộm radar ôtô, và tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại khu vực Washington D.C., cho thấy đây đang là xu hướng gia tăng tại các đô thị.

Nhà chức trách khu vực cho biết Honda hiện là thương hiệu bị nhắm tới nhiều nhất. Các xe từ đời 2015 trở lên, đặc biệt là xe càng mới, càng dễ trở thành mục tiêu do giá trị linh kiện cao. Một số báo cáo cho thấy radar trên Honda CR-V đang được săn lùng mạnh, bởi đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ. Trong các tìm kiếm trực tuyến liên quan đến trộm radar, CR-V xuất hiện với tần suất cao hơn hẳn các mẫu xe khác. Honda hiện trang bị radar cho toàn bộ dải sản phẩm của hãng tại Mỹ, do tất cả các mẫu xe đều có sẵn gói hỗ trợ lái tiêu chuẩn.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị chủ xe lắp thêm tấm bảo vệ radar bằng kim loại ở logo trước. Phụ kiện này có giá khoảng 50-60 USD và có thể dễ dàng mua trực tuyến, rẻ hơn rất nhiều so với chi phí thay thế radar bị mất. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng mang lại kết quả tích cực. Trên một diễn đàn trực tuyến, một chủ xe Honda CR-V cho biết dù đã lắp tấm bảo vệ radar, kẻ trộm vẫn phá hỏng toàn bộ lưới tản nhiệt để tiếp cận cảm biến, khiến chi phí sửa chữa lên tới 10.000 USD do bảo hiểm chi trả.

Mẫu CR-V đã gắn khung bảo vệ cụm radar. Ảnh: crvownersclub

Radar là ví dụ mới nhất trong danh sách các linh kiện ôtô đắt tiền trở thành mục tiêu trộm cắp. Trước đó, Mỹ từng ghi nhận làn sóng trộm bộ chuyển đổi xúc tác, với hơn 14.000 vụ được báo cáo trong năm 2020, chưa kể các trường hợp không khai báo bảo hiểm. Một bộ xúc tác mới có thể có giá hơn 1.000 USD, buộc một số hãng phải trang bị thêm tấm chống trộm. Ngoài ra, cụm đèn LED, vành xe hay túi khí cũng nằm trong nhóm linh kiện thường xuyên bị đánh cắp.

Hồ Tân (theo Autoblog)