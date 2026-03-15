Radar chống UAV ở đại sứ quán Mỹ cháy đen sau 'đòn tập kích của drone'

Ảnh mới công bố cho thấy radar Giraffe 1X, khí tài chuyên phát hiện UAV, bị phá hủy sau cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Ảnh do hãng thông tấn AP chụp hôm 14/3 cho thấy hai nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Iraq đang kiểm tra thiệt hại sau khi cơ sở này hứng đòn tập kích rạng sáng cùng ngày. Bên cạnh họ là một đài radar cháy đen và mái vòm bảo vệ bị vỡ tung.

"Một thiết bị bay không người lái (drone) đã đánh trúng, phá hủy radar cảnh giới Giraffe 1X triển khai trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad", Archer83Able, tài khoản chuyên phân tích dữ liệu nguồn mở trên mạng xã hội, cho hay.

Radar Giraffe-1X cháy đen sau khi đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích hôm 14/3. Ảnh: AP

AP trước đó dẫn lời hai quan chức an ninh Iraq giấu tên cho biết "một tên lửa đã đánh trúng bãi đáp trực thăng" trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Hình ảnh hiện trường cho thấy đám cháy và cột khói đen bốc lên từ khu vực sau sự việc.

Một nguồn tin an ninh Iraq nói với Al Jazeera rằng cuộc tập kích đã phá hủy một phần hệ thống phòng không tại đại sứ quán Mỹ, song không nêu chi tiết.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm gây ra sự việc. Giới chức Mỹ cũng chưa bình luận về thông tin.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq 'bị tên lửa bắn trúng' Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq hôm 14/3.

Giraffe 1X là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) hạng nhẹ đa chức năng do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, chuyên cung cấp dữ liệu giám sát vùng trời và mặt đất ở cấp độ chiến thuật. Tổ hợp này sở hữu tính cơ động cao, có thể triển khai nhanh chóng và phù hợp cho những đơn vị quy mô nhỏ.

Nhiệm vụ chính của Giraffe 1X là phát hiện và phân loại các vật thể nhỏ, bay chậm và thấp, trong đó có máy bay không người lái (UAV), cũng như giám sát hoạt động diễn ra trên mặt đất. Dữ liệu từ Giraffe 1X sẽ được chuyển cho các tổ hợp phòng không tầm ngắn để đánh chặn mục tiêu.

Giraffe 1X có tầm hoạt động 75-100 km tùy biến thể.

Tập đoàn Saab hồi tháng 10/2025 thông báo đã nhận được đơn đặt hàng trị giá khoảng 46 triệu USD từ lục quân Mỹ để mua radar Giraffe 1X, dự kiến bàn giao từ đầu năm nay. Mỗi hệ thống Giraffe 1X có giá xấp xỉ 2,3 triệu USD vào năm 2023.

Radar Giraffe 1X đặt trên xe bán tải trong ảnh đăng hồi tháng 6/2024. Ảnh: Saab

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ởTrung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh bằng tên lửa và UAV tự sát.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Washington trên thế giới, đã nhiều lần bị các nhóm dân quân thân Iran nhắm mục tiêu.

Phạm Giang (Theo AP, Defense Post, Al Jazeera)