Rachel Brosnahan - mỹ nhân đóng 'Superman'

Rachel Brosnahan bắt đầu sự nghiệp với vai Lisa trong phim kinh dị The Unborn (2009), do Michael Bay sản xuất, góp mặt trong nhiều series như Gossip Girl, The Good Wife, Grey's Anatomy và In Treatment. Cô cũng xuất hiện trong hai phim ngắn của đạo diễn Ari Aster, Fundamental (2013) và Munchausen (2014). Ảnh: The Today Show