Rách vòm miệng vì nghịch đũa

Bé trai 2 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ bị rách từ giữa vòm miệng dọc tới lưỡi gà, chảy máu vì nghịch đũa.

Người nhà cho biết bé nghịch đũa cái, chọc vào miệng gây chảy máu nhưng không nôn, không sốt. Ngày 25/6, bé được đưa tới trung tâm y tế địa phương rồi chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Mai Hương, khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt, trực tiếp phẫu thuật, cho biết bé có vết thương phức tạp, sâu. Vùng vòm miệng có nhiều mạch máu, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nhiễm trùng, ảnh hưởng tới hoạt động ăn, uống, nói, phát âm của trẻ. Vì vậy, bác sĩ chỉ định phẫu thuật, khâu tạo hình vòm miệng và lưỡi gà.

Ngày 27/6, bé đã tỉnh, sức khỏe đang hồi phục, tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Vì mô vùng vòm miệng của trẻ rất mềm và gây đau khi ăn nên bé được cha mẹ vệ sinh miệng hàng ngày bằng nước muối Natri clorid 0,9% và cho ăn thức ăn mềm, nguội.

Bác sĩ Hương cũng cho biết các ca thương tích vùng mặt, tai mũi họng ở trẻ do tai nạn sinh hoạt tăng lên trong thời gian gần đây. Nguyên nhân thường gặp nhất gồm thương tích do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật cứng, sắc nhọn, ví dụ dao, kéo, đũa, que...

Bác sĩ khuyến cáo gia đình thận trong quá trình chăm sóc trẻ, giám sát trẻ kỹ lưỡng trong lúc chơi đùa, không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn, cứng để tránh gây thương tích.

Bác sĩ phẫu thuật cho em bé bị rách vòm miệng ngày 25/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chi Lê