Rách dạ dày vì uống cocktail chứa nitơ lỏng ở tiệc Giáng sinh

NgaNgười đàn ông 38 tuổi đang phải giành giật sự sống sau khi dạ dày bị "xẻ rách" bởi loại cocktail chứa nitơ lỏng, do đầu bếp nổi tiếng phục vụ trong bữa tiệc Giáng sinh tại Moskava.

Sự việc xảy ra tại studio ẩm thực Igra Stolov, nơi các khách mời đang thưởng thức màn trình diễn "cryo-show" (liệu pháp áp lạnh) của một đầu bếp danh tiếng, theo The Sun ngày 25/12. Truyền thông địa phương cho hay đầu bếp này đã pha chế những ly cocktail bắt mắt bằng nitơ lỏng, chất thường được dùng trong các gian bếp chuyên nghiệp để làm lạnh siêu tốc, nhưng không cảnh báo về rủi ro, thậm chí còn khuyến khích khách uống.

Rách dạ dày vì uống cocktail chứa nitơ lỏng tại tiệc Giáng sinh Vị khách gục xuống sau khi uống ly cocktail chứa nitơ lỏng tại tiệc Giáng sinh ở Moskava. Video: Baza

Nạn nhân là Sergey, 38 tuổi. Giữa tiếng cười đùa của những người xung quanh, anh đã uống cạn ly và lập tức phải chịu hậu quả. Video ghi lại sự việc cho thấy người đàn ông này ôm bụng trước khi đổ gục ngay giữa bữa tiệc. Ban đầu, các khách mời vẫn cười lớn vì tưởng đây là một phần của màn trình diễn, cho đến khi họ nhận ra Sergey đang thực sự lâm nguy.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nitơ lỏng đã gây ra tình trạng giãn nở khí cực nhanh bên trong cơ thể, làm vỡ dạ dày của bệnh nhân. Họ đã phải mổ cấp cứu khẩn cấp để khâu lại cơ quan nội tạng bị rách cho Sergey. Hiện anh đã tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) song vẫn được tiên lượng nặng.

Sergey ôm bụng rồi gục xuống sau khi uống ly cocktail chứa nitơ lỏng. Ảnh: Baza

Các chuyên gia y tế cảnh báo nitơ lỏng cực kỳ độc hại nếu nuốt phải. Khi đi vào cơ thể, nó nhanh chóng chuyển hóa thành khí và giãn nở thể tích gấp hàng trăm lần. Sự giãn nở đột ngột này tạo ra áp suất nội tại, dẫn đến thủng dạ dày, xuất huyết nội và tổn thương nghiêm trọng các cơ quan lân cận. Bên cạnh đó, độ lạnh sâu của nó còn làm đóng băng các mô bên trong, khiến vết thương càng trở nên trầm trọng hơn.

Các loại đồ uống pha chế bằng nitơ lỏng chỉ an toàn sau khi toàn bộ lượng nitơ đã bay hơi hoàn toàn. Chỉ cần một lượng nhỏ còn sót lại, việc nuốt vào cũng có thể đe dọa đến tính mạng.

Sự cố gợi nhớ đến một vụ việc tương tự tại Anh vào năm 2015, khi một phụ nữ trẻ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày sau khi uống một ly Nitro-Jagermeister chứa nitơ lỏng. Hiện nay, việc sử dụng chất này trong thực phẩm và đồ uống bị kiểm soát nghiêm ngặt hoặc bị cấm tại nhiều quốc gia.

Bình Minh (Theo The Sun, DM)