Rạch chống ngập cho quận đông dân nhất TP HCM sau 2 năm cải tạo

Khởi công từ tháng 10/2021, dự án cải tạo rạch Bà Tiếng đi qua 3 phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP HCM để cải thiện môi trường và giao thông nơi đây.

Một đoạn kênh đi qua phường An Lạc đã được gia cố bờ kè, máy xúc đang tiến hành cải tạo hai bên đường, ngày 25/10.