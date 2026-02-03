Rác thải chất đống trên đường phố Sầm Sơn

Thanh HóaHàng trăm tấn rác thải sinh hoạt đang ùn ứ, chất đống trên các đường phố ở Sầm Sơn do bãi rác vừa bị đóng cửa.

Ngày 3/2, dọc các tuyến phố trung tâm phường Sầm Sơn như Nguyễn Du, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo..., rác thải sinh hoạt chất thành từng đống, tràn ra lòng đường. Túi nylon, thức ăn thừa, đồ dùng sinh hoạt lâu ngày tích tụ khiến bốc mùi hôi thối, người đi đường phải bịt mũi.

Rác chất đống, tràn xuống lòng đường Nguyễn Du. Ảnh: Lam Sơn

Người dân cho hay ba ngày nay không thấy công nhân vệ sinh môi trường đi thu gom rác. Mùi hôi khiến các hộ sinh sống gần điểm tập kết không dám mở cửa nhà. Rác tồn đọng cũng khiến ruồi nhặng sinh sôi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Lượng rác tồn đọng do UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1 sau nhiều năm quá tải và ô nhiễm. Theo kế hoạch, từ tháng 2, toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân, cơ quan, doanh nghiệp ở Sầm Sơn và các xã phường lân cận sẽ được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải ở khu Đông Nam, phường Đông Quang, cách bãi rác hiện nay hơn 25 km.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Sầm Sơn, Nhà máy rác Đông Nam cũng đang quá tải, chưa thể tiếp nhận, xử lý rác thải của phường Sầm Sơn. Chính quyền phường Sầm Sơn đang phối hợp với Công ty Môi trường và Đô thị Sầm Sơn làm việc với nhà máy nhằm sớm tìm hướng xử lý.

Rác thải tập kết gần cổng trường Mầm non Quảng Tiến, đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Lam Sơn

Bãi rác Sầm Sơn rộng 2,7 ha, hoạt động từ năm 1997 với công suất xử lý khoảng 25 tấn rác mỗi ngày đêm. Rác không được phân loại hay xử lý công nghiệp mà chủ yếu thu gom, tập kết rồi chôn lấp hoặc để phân hủy tự nhiên. Hơn 10 năm gần đây, dân số tăng cùng lượng du khách đến nghỉ dưỡng ngày một đông khiến bãi rác quá tải, cả ba hố chôn lấp đều đã đầy. Tính từ mặt đường lên đỉnh bãi có điểm cao hơn 10 m.

Tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều hộ dân cách bãi rác 200-300 m thường xuyên phải đóng kín cửa, mắc màn khi ăn cơm, đeo khẩu trang khi ngủ. Vào mùa hè, mỗi khi có gió Tây Nam, mùi hôi phát tán trên phạm vi rộng, bao trùm khu dân cư. Nước rỉ rác còn làm nhiều diện tích lúa, hoa màu xung quanh bị ô nhiễm, một số hộ phải bỏ hoang ruộng. Năm 2010, tỉnh Thanh Hóa đã đưa bãi rác Sầm Sơn vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Để giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt khu vực Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch khu tập kết và xử lý rác tại phường Nam Sầm Sơn với diện tích 14 ha. Khu xử lý này có công suất giai đoạn 1 khoảng 200 tấn mỗi ngày, giai đoạn 2 có thể nâng lên khoảng 500 tấn mỗi ngày.

Lê Hoàng