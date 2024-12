Rắc rối từ việc tử tù có 4 tên

TP HCMVới 4 tên gọi, Võ Anh Huệ từng khiến cơ quan tố tụng tưởng đã xử nhầm người phải huỷ bản án tuyên tử hình anh ta về hành vi phóng hoả sát hại đồng nghiệp để xét xử lại.

TAND Cấp cao tại TP HCM mới đây đã công bố bản án xử phúc thẩm lần hai tuyên bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình với Võ Anh Huệ, quê Khánh Hòa (tên gọi khác là Võ Anh Lang, Võ Anh Tân và Nguyễn Văn Tân) về tội Giết người. Sau 7 năm gây án và quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, bản án đối với Huệ có hiệu lực ngay.

Bản án xác định, năm 2015, Huệ cùng chị Hòa (người chung sống với Huệ như vợ chồng) đến công trình xây dựng ở quận Gò Vấp xin làm phụ hồ. Trong thời gian làm việc, Huệ và anh Việt (công nhân tại công trường gần đó) và một số đồng nghiệp thường tổ chức nhậu chung.

Tối 1/12/2017, trong lúc nhậu, anh Việt nói sẽ báo chủ thầu kêu công an bắt Huệ vì không có chứng minh nhân dân. Huệ sau đó bỏ về lán trại của mình lấy con dao quay lại định chém anh Việt nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về ngủ.

Tối hôm sau, Huệ nảy sinh ý định giết anh Việt nên mua 5 lít xăng. Rạng sáng 3/12/2017, Huệ mang can xăng đến lán trại chỗ anh Việt đang ngủ cùng với đồng nghiệp, tạt vào bên trong rồi châm lửa.

Phát hiện lán trại bị cháy, nhiều công nhân ở gần đó chạy vào dập lửa. Người đồng nghiệp chạy thoát ra ngoài chỉ bị bỏng nhẹ; anh Việt bị lửa bao chùm, tử vong sau đó.

Sau gây án, Huệ về nhà anh trai ở Khánh Hoà tá túc một thời gian, rồi tới Đồng Nai ở nhờ nhà em họ. Đến đầu năm 2018, Huệ đến Bình Thuận thuê trọ ở rồi chuyển lên Đăk Lăk. Một tháng sau, anh ta gọi điện cho em gái của chị Hoà yêu cầu "vợ hờ" phải đến sống chung nếu không sẽ giết cả gia đình chị này.

Lo sợ, chị Hòa cùng Huệ đến Bình Thuận thuê trọ ở. Đến tháng 4/2018, Huệ bị tại nạn giao thông nên phải vào bệnh viện điều trị và yêu cầu chị Hòa mang tiền vào thanh toán viện phí. Em gái của chị này sau đó đã báo công an bắt Huệ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Võ Anh Huệ có tên thường gọi là Võ Anh Tân nên cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Võ Anh Huệ với họ tên là Võ Anh Tân. Quá trình xác minh lý lịch gia đình, cha mẹ và anh chị em ruột của bị can, cơ quan điều tra thu giữ hộ khẩu của Huệ, song tên trong hộ khẩu không có Võ Anh Tân mà chỉ có Võ Anh Lang. Nhà chức trách sau đó đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ Võ Anh Tân sang Võ Anh Lang.

Trong bản án sơ thẩm hồi tháng 11/2018 và bản án phúc thẩm tháng 5/2019, TAND TP HCM và TAND Cấp cao tại TP HCM xác định bị cáo Võ Anh Huệ có họ tên là Võ Anh Lang và tuyên án tử hình về tội Giết người.

Tuy nhiên, hồi tháng 6/2023, cả hai bản án này đều bị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy với lý do "Võ Anh Lang và Võ Anh Huệ là hai anh em sinh đôi và là hai người khác nhau". Nhưng Võ Anh Lang khai khi đi học có tên là Võ Anh Huệ, còn anh em ruột của Lang thì khai Lang chính là Huệ và có tên gọi là Tân.

Theo Hội đồng thẩm phán, quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa làm rõ, xác định chính xác những đặc điểm quan trọng về nhân thân của bị can, bị cáo dẫn đến có sự khác nhau so với lý lịch đã được xác định trong kết luận điều tra, cáo trạng và bản án. Từ đó, dẫn đến việc truy tố, xét xử và kết án với Võ Anh Lang không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, ảnh hưởng đến tính chính xác khi xác định nhân thân của bị can, bị cáo.

Quá trình điều tra lại, bị cáo khai tên thật là Võ Anh Huệ, quê ở Khánh Hòa, khi còn nhỏ thường gọi là Võ Anh Tân. Năm 1989 bị cáo chuyển đến Phú Yên sinh sống với tên là Nguyễn Văn Tân, lấy vợ và sinh được 3 người con. Vợ và các con của bị cáo không biết chồng, cha mình có tên là Võ Anh Huệ.

Năm 2010, bị cáo bỏ nhà đi, vào TP HCM làm ăn sinh sống. Quá trình điều tra ban đầu, bị cáo khai tên Võ Văn Lang vì "nghĩ mình đã phạm tội nên nhận tên gì cũng được".

Theo lời khai của các anh chị em ruột bị cáo và người hàng xóm, gia đình Huệ không có anh em sinh đôi và không có người nào có tên là Võ Anh Lang. Lý do có tên Võ Anh Lang trong hộ khẩu và các giấy tờ vì cha bị cáo là thương phế binh, đã tự khai thêm nhân khẩu để hưởng trợ cấp.

Hồi tháng 6, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt Huệ mức án tử hình về tội Giết người. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, song không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại. Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn, di chuyển đến nhiều nơi khác nhau; khai không đúng họ tên, địa chỉ, vợ con thực sự; làm cản trở và gây khó khăn cho quá trình điều tra; đến nay bị cáo chưa bồi thường cho gia đình nạn nhân. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không đưa ra được tình tiết đặc biệt nào để chứng minh, do đó không có căn cứ để xem xét.

* Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi