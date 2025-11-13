Rác ngập bờ biển dọc công viên nghìn tỷ ở Vũng Tàu

Sáng 13/11, rác chất thành từng đống nối dài trên bãi biển Bãi Sau, trải ra hai bên tháp Tam Thắng.
Bốn ngày trước, từng mảng rác lớn ngoài khơi theo sóng dạt vào bờ lúc thủy triều dâng. Những ngày sau đó, hiện tượng này tiếp tục lặp lại, khiến lượng rác ngày càng dồn ứ.
Nhóm bạn trẻ phải len lỏi giữa những đống rác mới xuống được biển.
Chị Trần Thu Phương, ở phường Sài Gòn, nói buồn và tiếc khi bãi biển quen thuộc để thư giãn nay phủ đầy rác, khiến chị phải quay lên bờ chỉ sau vài phút tắm.
Hơn 30 công nhân cùng gần 20 phương tiện cơ giới như xe cuốc, xe xúc, xe sàng rác biển và 12 xe tải 10-15 tấn được huy động thu gom hơn 400 tấn rác.
Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, cho biết đợt rác dạt vào Bãi Sau lần này bất thường và lớn nhất từ đầu mùa.
Xe cơ giới hoạt động liên tục để xử lý rác khi thủy triều rút ra xa bờ.
Theo lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, ước tính tổng khối lượng rác đợt này lên đến cả nghìn tấn. Việc dọn dẹp phụ thuộc lớn vào thủy triều. Khi nước dâng, xe cơ giới không thể xuống bãi, còn lượng rác tồn đọng quá nhiều nên không thể thu gom thủ công. Dự kiến khoảng hai ngày nữa, Bãi Sau sẽ được dọn sạch.
Trường Hà