Rabiot bị rao bán vì đánh nhau với đồng đội

Ngay sau trận ra quân Ligue 1, tuyển thủ Pháp Adrien Rabiot đã bị CLB chủ quản Marseille rao bán vì đánh nhau với đồng đội trong phòng thay đồ.

Làm khách của Rennes trong ngày khai mạc giải VĐQG Pháp Ligue 1 2025-2026 hôm 16/8, Marseille đá hơn người từ phút 31, nhưng thất bại 0-1 vì bàn thua ở phút bù. Kết quả này chóng biến thành cơn thịnh nộ, dẫn tới ẩu đả.

Ngay sau tiếng còi tan trận, thủ môn Marseille Geronimo Rulli nổi nóng với một số đồng đội ngay trên sân, và chưa nguôi lúc đã về phòng thay đồ. Rulli vẫn cáu bẳn với Jonathan Rowe, cho rằng tiền đạo cánh trái này thiếu nỗ lực trên sân.

Theo báo Pháp L'Équipe, tranh cãi giữa hai người này chỉ dừng ở mức lời nói. Rabiot ban đầu còn nhảy vào can ngăn, nhưng cuối cùng chính anh lại đối đầu với Rowe. HLV Marseille Roberto De Zerbi và tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg cũng không kìm được những lời cay nghiệt, và những tiếng la hét vang vọng đến khu họp báo chung, nơi các phóng viên dễ dàng nghe thấy vì bức tường ngăn cách ở sân Roazhon Park quá mỏng.

Tiền vệ Adrien Rabiot trong trận Marseille thua Rennes 0-1 trên sân Roazhon Park, Rennes, Pháp ngày 16/8. Ảnh: AFP

Sự việc này được chính De Zerbi xác nhận tại họp báo sau trận. "Đối thủ hạ gục chúng tôi trên sân, còn chúng tôi thì hạ gục nhau khi về phòng thay đồ. Các bạn có biết điều này có nghĩa gì không? Nghĩa là chúng tôi quá mềm yếu. Trong khi đáng lẽ ở Marseille, tất cả phải là những người đàn ông can trường", ông nói.

Theo L'Équipe và đài phát thanh Pháp RMC Sport, sự việc không chỉ dừng lại ở to tiếng. Trong không khí căng thẳng, hỗn loạn vì nhiều cầu thủ khác cũng bực tức không kém, Rabiot túm cổ áo Rowe. Những lời xúc phạm qua lại dẫn đến việc Rabiot ra đòn trước, bằng cú đấm vào Rowe. Vụ việc chỉ tạm lắng khi phiên dịch viên của De Zerbi quay sang Rowe, hỏi: "Khi Adrien nói gì đó với cậu, là để giúp hay để công kích cậu? Hãy nói thật cho tôi nghe!"

Đến khi hầu hết cầu thủ Marseille đã lên xe bus để chuẩn bị rời đi, Rowe quay lại phòng thay đồ tưởng để thăm Darryl Bakola - cầu thủ vào sân từ phút 86 trong trận và bị choáng nên cần ở lại sau trận để được chăm sóc y tế kỹ hơn. Nhưng tại đây, cầu thủ người Anh lại lao vào đánh Rabiot, dẫn đến thêm một màn ẩu đả tay đôi nữa, trước khi Giám đốc Thể thao Marseille Medhi Benatia và đội ngũ an ninh sân tới can thiệp, vất vả tách họ ra.

Sau hai ngày cuối tuần yên ắng, đến chiều 18/8, RMC Sport đưa tin Marseille trừng phạt Rabiot và Rowe vì những hành vi không thể chấp nhận được. Cả hai cùng bị CLB đình chỉ vô thời hạn và không được tham gia buổi tập hôm đó.

Sáng 19/8, bà Veronique, mẹ kiêm người đại diện của Rabiot, làm cả giới bóng đá Pháp sững sờ khi liên lạc với đài truyền hình RTL và L'Équipe, tuyên bố rằng De Zerbi không muốn làm việc với con trai bà nữa vì "thiếu sự cống hiến".

Đến tối 19/8, Marseille rao bán cả Rabiot và Rowe. "Quyết định đưa Rabiot và Rowe vào danh sách chuyển nhượng được đưa ra do hành vi không thể chấp nhận được của cả hai trong phòng thay đồ sau trận đấu Rennes, theo sự đồng thuận của ban huấn luyện và dựa trên quy tắc ứng xử nội bộ. Hai cầu thủ đã được thông báo về việc này hôm 18/8", thông báo trên sân chủ CLB có đoạn.

Rowe vốn thuộc nhóm chờ được bán đi từ trước vì giá trị thị trường hấp dẫn và Marseille cần thêm tiền cho những ngày cuối phiên chợ hè, quyết định này không thay đổi nhiều. Nhưng với Rabiot và cả nhiều đồng đội của anh ở Marseille, thông báo từ CLB thật sự gây sốc. Từ vị thế trụ cột trong phòng thay đồ, thủ lĩnh được đồng đội nể trọng, tiền vệ 30 tuổi bị gạt ra rìa, và sẽ phải rời đi trong 10 ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Rabiot song hành với Rowe trong một pha lên bóng của Marseille ở trận thua Rennes. Ảnh: L'Équipe

Trước trận mở màn gặp Rennes, Rabito vẫn còn công khai tình yêu với Marseille trên tờ báo địa phương La Provence: "Hè này, có nhiều đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi giữ lời hứa với Chủ tịch và Giám đốc Thể thao, nên tôi ở lại. Tôi muốn trải nghiệm cảm xúc khi cùng Marseille dự Champions League, tìm niềm vui và mang lại niềm vui cho người hâm mộ". Tiền vệ 30 tuổi cũng khẳng định đã luôn cống hiến hết mình sau khi gia nhập hè năm ngoái, khát khao cùng ban lãnh đạo, HLV De Zerbi xây dựng một nền tảng vững chắc cho Marseille.

Nói như tờ L'Équipe, tại sân Velodrome, Rabiot không đơn thuần là cầu thủ, mà còn là cầu nối giữa phòng thay đồ với ban lãnh đạo, thường xuyên trao đổi với Benatia, vị Giám đốc từ đầu đã dựa vào Rabiot để truyền đạt những nguyên tắc quản trị khắt khe của ông. Tờ báo viết: "Là ngôi sao, tuyển thủ Pháp và là người dẫn dắt cả đội, Rabiot hội tụ tất cả phẩm chất này. Từng bị hoài nghi khi đến vì sinh ra ở Paris và từng khoác áo đại kình địch PSG, nhưng Rabiot, bằng sự điềm tĩnh và trưởng thành của một thủ lĩnh, lập tức chiếm được tình yêu của CĐV Marseille. Các lãnh đạo của Marseille luôn nhất trí về phẩm chất con người của anh: một người đàn ông lịch thiệp, không cần hợp đồng, chỉ một cái bắt tay là đủ bởi tất cả đều dựa trên niềm tin".

Trong bộ phim tài liệu về mùa giải trước do chính Marseille sản xuất, chủ tịch Pablo Longoria của CLB còn chia sẻ: "Adrien là người tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong phòng thay đồ trong suốt sự nghiệp của mình. Cậu ấy là tấm gương về nỗ lực, một hình mẫu hiếm có". Benatia cũng nhận xét: "Tôi đã gặp nhiều cầu thủ hàng đầu, nhưng ‘Adri’, ngoài việc là một cầu thủ xuất sắc, còn có một tinh thần thép".

Nhưng sau biến cố tại Rennes vừa qua, Marseille lại cho rằng phong độ của tiền vệ từng 53 lần khoác áo tuyển Pháp "không đạt yêu cầu" khi trở lại sau kỳ nghỉ hè. CLB cũng nói vụ ẩu đả giữa Rabiot với Rowe trong phòng thay đồ là lý do duy nhất khiến họ quyết định chia tay cả hai cầu thủ. Nhưng phía Rabiot bác bỏ lập luận trên. Theo những người thân cận của tiền vệ này, ẩu đả kiểu đó có thể xảy ra ở bất kỳ CLB lớn nào trên thế giới và cần được giải quyết nội bộ, thông qua các hình phạt thể thao hoặc tài chính, chứ không phải bằng cách đẩy một cầu thủ quan trọng ra đi. "Không thể đuổi một người với lý do như vậy", L'Équipe dẫn lời một người gần gũi với Rabiot.

Trên RMC Sport, luật sư của Rabiot, Romuald Palao thừa nhận thân chủ và đội ngũ sốc vì thông báo của Marseille. Theo vị này, sau vụ ẩu đả, Rabiot đã họp với Benatia và Longoria, nhưng không được thông báo rằng anh phải rời CLB.

Palao còn nghi ngờ Marseille "mượn gió bẻ măng", lợi dụng vụ việc để bán anh, vì đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vài tuần qua không có tiến triển. Luật sư này còn nhắc đến con số "17 triệu USD", ám chỉ Marseille muốn bán Rabiot với giá này, sau khi tuyển mộ anh theo diện cầu thủ tự do hè 2024. RMC Sport, cũng đưa con số tương tự và tiết lộ AC Milan của HLV Max Allegri, người từng dẫn dắt Rabiot tại Juventus, cùng Monaco và một số CLB từ Saudi Arabia đang quan tâm đến tiền vệ Pháp.

HLV De Zerbi được cho không còn tin tưởng Rabiot từ đợt tập huấn hè ở Hà Lan hồi tháng 7. Ảnh: L'Équipe

Đáp lại, Marseille bác bỏ cáo buộc từ phía Rabiot. Đội chủ sân Velodrome khẳng định, cả Chủ tịch Longoria, Giám đốc Benatia và HLV De Zerbi đều chung quan điểm về việc cần loại bỏ cầu thủ 30 tuổi. Theo L'Équipe, De Zerbi sốc vì mức độ bạo lực trong phòng thay đồ ở Rennes. Trong nội bộ, De Zerbi thừa nhận cảm thấy bị Rabiot phản bội và đã nghĩ đến việc để anh ra đi, trước khi ban lãnh đạo cũng xem đấy là điều tất yếu. Tiền vệ Pháp bị cho là đã hành xử kém mẫu mực từ chuyến tập huấn ở Hà Lan vào tháng 7, khi đàm phán hợp đồng giữa Rabiot và Marseille gặp trở ngại.

Ồn ào liên quan đến Rabiot nối dài truyền thống bất ổn tại Marseille. Mùa trước, chính De Zerbi từng xung đột nảy lửa trên sân tập với Ismael Kone, buộc các thành viên khác trong đội phải can ngăn. Sau đó, Kone, dù là bản hợp đồng đầu tiên của HLV người Italy tại Marseille, bị tống khứ khỏi đội, lần lượt sang Rennes theo diện cho mượn rồi bán đứt cho Sassuolo. Nhiều lần khác, mâu thuẫn cũng bùng phát giữa nội bộ cầu thủ, giữa cầu thủ với De Zerbi, nhưng mọi việc ít nhiều nguôi ngoai nhờ Marseille cán đích thứ nhì Ligue 1, có vé dự Champions League mùa này.

Trước đó nữa, các đời HLV Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Marcelino cũng từng rời đội sau những bất đồng không thể hàn gắn với ban lãnh đạo hay cầu thủ và các CĐV.

Hoàng Thông tổng hợp