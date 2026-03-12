RAB Academy giới thiệu các chương trình đào tạo nghề tại Phần Lan

RAB Academy tổ chức chương trình tư vấn, gặp gỡ và kiểm tra đầu vào, mở cơ hội cho sinh viên Việt Nam học nghề và làm việc tại Phần Lan, ngày 19-20/3.

Đại diện RAB Academy cho biết, sự kiện có đại diện trường nghề TAKK (thành phố Tampere) và Turun-AKK (trường nghề tại thành phố Turku) để tư vấn sinh viên quan tâm đến các ngành Dịch vụ ăn uống, Điều dưỡng và Kỹ thuật cơ khí - Hàn.

Chương trình là một phần trong chuỗi nhiều hoạt động thường niên của RAB Academy nhằm quảng bá du học nghề Phần Lan và tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận các trường nghề uy tín.

Hội thảo du học Phần Lan được RAB Academy tổ chức tại TP HCM vào 23/11/2025. Ảnh: RAB Academy

Turun-AKK là trường mới trong hệ thống đối tác của RAB Academy. Trường nằm tại Turku, thành phố biển và là thủ phủ của nền công nghiệp đóng tàu tại Bắc Âu.

Theo bà Trần Xuân Diệu, người có nhiều năm du học tại châu Âu và hiện là giám đốc RAB Academy, thì hệ thống giáo dục nghề nghiệp Phần Lan (Vocational Education and Training - VET) được đánh giá cao tại châu Âu.

Đại diện trường Tampere Vocational College trong Sự kiện Finland Outlook - triển vọng Phần Lan do RAB Academy tổ chức tại TP HCM ngày 23/11/2025. Ảnh: RAB Academy

Thống kê từ tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2023), gần 45% học sinh Phần Lan chọn theo học nghề sau khi hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản. 68% người dân Phần Lan hiện sở hữu ít nhất một bằng nghề, trong đó kỹ thuật, cơ khí, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe là các nhóm ngành lớn.

Từ năm 2022, Phần Lan thí điểm tuyển du học sinh quốc tế trong lĩnh vực nghề nhằm bổ sung nhân lực, trước khi mở rộng sang Việt Nam năm 2023. Chương trình hợp tác giữa RAB Academy và trường TAKK (Tampere) góp phần kết nối sinh viên Việt Nam với hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của Bắc Âu.

Từ đó, du học nghề Phần Lan là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn nhận bằng nghề chính thức và làm việc lâu dài tại châu Âu. Theo RAB Academy, khác với du học đại học thiên về học thuật, chương trình nghề tập trung vào đào tạo thực hành trong những lĩnh vực thiếu hụt lao động, cơ hội việc làm và khả năng định cư cao.

Riêng tại Tampere, cộng đồng sinh viên Việt Nam theo học nghề hiện có khoảng 300 người, cùng 500 thân nhân đi kèm. Phần lớn sinh viên trong chương trình ở độ tuổi 30-40, đã có kinh nghiệm làm việc và bằng cấp trước đó không bắt buộc phải cùng lĩnh vực với ngành học tại Phần Lan. Người học bắt đầu bằng tiếng Anh, sau đó chuyển dần sang tiếng Phần Lan.

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc RAB Academy). Ảnh: Vinh San

Cũng theo bà Trần Xuân Diệu, hơn 90% sinh viên Việt Nam học tại TAKK có tỷ lệ tốt nghiệp vượt tiến độ, nhiều sinh viên tìm được việc làm đúng chuyên môn. Một số chương trình có tới 75% thời lượng học tại doanh nghiệp, giúp tối đa cơ hội tiếp cận và làm quen với thị trường lao động.

