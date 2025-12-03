Ra tòa vì đi bộ ngược chiều thang cuốn

AnhMichaela Copeland, 32 tuổi, vừa phải hầu tòa vì đi bộ lên khi thang cuốn đang chiều xuống, đi bộ xuống ở thang đi lên.

Michaela Copeland đã ra điều trần lần đầu tại Tòa án sơ thẩm Bromley vào ngày 28/11 với cáo buộc "đi ngược trên thang cuốn", song cô không nhận tội. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào tháng 4 năm sau.

Theo hồ sơ, bị cáo 32 tuổi đã thực hiện hành vi trái phép này tại Ga tàu điện ngầm North Greenwich, phía đông nam London hôm 27/11 và bị cảnh sát chặn ngay tại lối ra.

Người dân trong thành phố sốc khi biết rằng có quy định này. Nhiều người cho hay, chỉ khi đọc về vụ việc của Michaela Copeland mới biết rằng luật nước mình có nội dung này.

Các chuyên gia lý giải, cơ sở hạ tầng vật lý và thiết kế lối ra của nhà ga thường được tối ưu hóa cho luồng giao thông một chiều từ thang cuốn, khiến việc di chuyển ngược chiều trở thành mối nguy hiểm.

Vì bậc thang cuốn được thiết kế với chiều cao và chuyển động khác cầu thang thông thường, làm tăng nguy cơ vấp ngã. Việc đi ngược chiều di chuyển làm tăng đáng kể nguy cơ này, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng không chỉ cho bản thân người đi mà còn cho cả những hành khách khác, đặc biệt tại các trung tâm giao thông đông đúc như Tàu điện ngầm London.

Luật đường sắt nước này quy định: "Không ai được sử dụng cuốn theo bất cứ cách nào khác ngoài việc đứng hoặc đi trên đó theo hướng di chuyển định sẵn". Người vi phạm có thể bị phạt tới 1.000 bảng (35 triệu đồng).

Việc đi vào nhà ga bằng cửa ra, hoặc đi ra khỏi nhà ga bằng cửa vào, cũng bị cấm với mức phạt tương tự. Việc ngăn chặn bất kỳ cửa tự động nào đóng lại trên tàu là phạm luật, trừ các trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, trên tàu, hành khách bị cấm hát hoặc sử dụng bất kỳ nhạc cụ, vật phẩm hoặc thiết bị nào để tạo âm thanh gây khó chịu cho người khác.

Hải Thư (Theo NYPost, The Sun, Gov UK)