Sun PhuQuoc Airways giới thiệu ứng dụng đặt vé bay tích hợp check-in, quản lý dịch vụ, kết nối với hệ sinh thái Sun Group, kèm ưu đãi 20% dịp ra mắt.

Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt ngày 26/11. Đại diện hãng cho biết, hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, giúp tối ưu trải nghiệm từ khâu đặt vé đến khi du khách đặt chân tới Phú Quốc.

Ứng dụng có giao diện trực quan, dễ thao tác, cập nhật giá vé theo thời gian thực. Hành khách có thể đặt các chặng Hà Nội - Phú Quốc, TP HCM - Phú Quốc, Hà Nội - TP HCM. Tính năng giữ chỗ và thanh toán sau tối đa 6 giờ giúp khách hàng linh hoạt sắp xếp lịch trình. Hệ thống thanh toán hỗ trợ thẻ tín dụng, VNPay và VietQR.

Giao diện ứng dụng Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Sun PhuQuoc Airways App cũng mang đến trải nghiệm "không chạm" với tính năng check-in trực tuyến trước 24 giờ khởi hành. Thẻ lên máy bay có thể lưu trực tiếp vào Apple Wallet, giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Ngoài đặt vé bay, ứng dụng kết nối sâu với hệ sinh thái Sun Group, hướng tới mô hình "All-in-one" (tất cả trong một). Người dùng có thể mua vé Sun World, hoặc sẽ được đặt dịch vụ vui chơi tại Hòn Thơm hoặc các khu giải trí khác trong hệ sinh thái. Việc đồng bộ hóa dữ liệu hành khách bay và vé vui chơi giúp tối ưu quy trình kiểm soát vào cửa, hạn chế xếp hàng, mang đến hành trình "Bay - Vui chơi - Nghỉ dưỡng" liền mạch và trọn vẹn.

Ứng dụng đồng thời hỗ trợ theo dõi chuyến bay, cổng ra tàu bay, thông báo thay đổi giờ khởi hành theo thời gian thực. Các thao tác như mua hành lý, chọn chỗ ngồi, đặt suất ăn được tích hợp trên cùng nền tảng.

Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Thời gian tới, Sun PhuQuoc Airways sẽ bổ sung tính năng đăng nhập bằng số điện thoại, check-in bằng khuôn mặt (VNeID), đổi vé trực tiếp và mở rộng phương thức thanh toán.

Nhân dịp ra mắt ứng dụng, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình ưu đãi "App xịn - Quà xinh" dành riêng cho khách đặt vé trên Sun PhuQuoc Airways App từ ngày 26/11 đến ngày 8/12. Hành khách nhập mã "APPMOI" khi đặt vé để nhận ưu đãi 20% giá vé cơ bản cho tất cả đường bay của hãng (áp dụng cho hạng Economy Lite và Economy Classic). Thời gian bay đến 20/5/2026 (không gồm thời gian cao điểm).

Thái Anh